"Réponse aux 85 Journalistes signataires", par Talibouya Aidara

Du devoir d’œuvrer pour le respect du Code de la presse



Ils ont écrit. Certains journalistes, au nombre de 85, ont écrit pour « s’opposer à une 3ème candidature du Président Macky SALL ». Ma plume dans l’encre, je vais écrire ma tribune réponse.



Au Sénégal, mille six cent (1600) journalistes de 300 radios, 45 quotidiens, 325 sites d’information en ligne ont déjà reçu leurs cartes de presse (Sources Sud quotidien du 21 juin 2023). Sur cette liste, 85 journalistes partisans viennent de signer une tribune pour essayer d’être des donneurs de leçons aux cinq sages du Conseil constitutionnel et au Président de la République Macky Sall. Si j’ai souvenance, c’est une première dans l’histoire de la presse au Sénégal.



Chers confrères et consœurs, il n’est pas du ressort du journaliste de valider ou d’exclure un candidat à l’élection présidentielle. Je vous informe que le Conseil constitutionnel est la juridiction chargée de veiller au respect de la Constitution. Ceux et celles qui dirigent cette institution sont des citoyens exemplaires au parcours très brillant. A l’instar de nous les journalistes, ils ont choisi d’être juristes pour servir leur pays. Donc arrêtons de jeter le discrédit sur les autres au gré de nos intérêts partisans.



Dire que l’article 27 que vous avez escamoté, exclue le Président Macky SALL de la course à la Présidentielle de 2024, montre, à suffisance, que vous êtes des plumes partisanes. De grâce faites la différence entre la Constitution du Sénégal et les promesses ou engagements pris par un citoyen, fut-il Président de la République.

En parlant du 3ème mandat, je vous conseille d’écouter l’analyste camerounais Dr Dominique YambNtimba qui disait lors d’un débat sur une chaine de télé africaine qu’« au Sénégal tout le monde parle du 3ème mandat, mais personne ne veut lire la Constitution». Je ne dirais pas non.



Chers consœurs et confrères, si vous avez pris le temps de lire les différents articles de la Constitution qui parlent de la candidature, peut-être vous ne tomberez pas aussi bas. En son articleL27, la Constitution dit : « La durée du mandat du Président de la République est de 5 ans. Nul ne peut faire plus de deux mandats consécutifs. » Son acte de naissance est signé le 05 avril 2016 après le référendum du mois de mars de la même année.



Malheureusement au paragraphe 6 de votre tribune, nous sommes au regret de constater que la partie qui parle de la durée du mandat a mystérieusement disparu. Alors que le Code de la presse en son article 14, Paragraphe 3.- Des devoirs des journalistes et des techniciens des médias dit : « Le journaliste et le technicien des médias ne doivent pas user de méthodes déloyales pour obtenir des informations, des sons, des images ou des documents ; ne doivent pas manipuler ou faire manipuler des images par des tiers en vue de les falsifier. Ils doivent respecter le droit d’auteur et les droits voisins ». Je suis au regret de vous dire que dans votre tribune, vous avez falsifié l’articleL27 de la Constitution du Sénégal.



Vous avez voulu subtilement faire croire à l’opinion nationale et internationale que : « certains juristes, favorables au troisième mandat, font recours à la première partie de la disposition pour tenter de faire croire que par « mandat », il faudrait bien comprendre un « mandat de 5 ans ».



Chers consœurs et confrères, présenter intentionnellement un article incomplet pour interpeler le Président Macky Sall ou s’attaquer à certains juristes relève non seulement de la malhonnête intellectuelle, mais également de la manipulation politique pour les journalistes que vous êtes. Evitez ces genres de prise de positions qui ne vous honorent pas. Qui n’honore pas la profession. Le métier est noble pour ne pas être souillé par des considérations partisanes, honteusement dissimilées.



A travers votre tribune vous essayez de jeter l’opprobre sur un éminent juriste de surcroit constitutionnaliste, tout en faisant table rase sur les sorties de bon nombre de juristes sur cette question. D’après Maitre Doudou Ndoye dans Senego du 21 janvier 2023, « personne ne peut empêcher le Président Macky Sall d’être candidat en 2024 pour un autre mandat. Même pour un 75ème mandat, tant que cette constitution n’est pas modifiée, il peut être candidat 100 fois. Il gagnera 100 fois, aucun Conseil constitutionnel ne dira non. Je suis clair ? Je suis très clair ! Ceux qui sont contre lui, ils doivent s’arranger politiquement, dans la paix, pour avoir l’électorat qu’il leur faut et le vaincre. Voilà la vraie question ! ». Sans nul doute vous me direz que lui aussi, est un juriste proche du Président Macky Sall.



Dans votre tribune, vous dites que : « si le juge reste à sa place, on ne voit pas, par quelle alchimie, il pourrait réussir à valider une troisième candidature sans se substituer au constituant ; ce qui l’éloignerait de sa mission ».



Chers consœurs et confrères, moi je dirais que si le journaliste que vous êtes reste fidèle au Code de la presse, à l’éthique et à la déontologie certaines manipulations, diffamations ou prises de positions ne sauraient prospérées au Sénégal.



Autant le pouvoir d’interprétation de la règle de droit obéit à des méthodologies bien déterminées, autant l’exercice du métier de journalistes repose sur des principes d’éthique et de la déontologie. Chers confrères, vous êtes sur un terrain glissant. De grâce n’avancez pas. Là, ne se trouve pas votre mission !



A la fin du paragraphe 10, vous parlez de « … question de bon sens et de logique ». Chers confrères, le bon sens et la logique voudraient que vous entreteniez les Sénégalais sur les questions du traitement de l’information et de sa diffusion dans le respect du Code de la presse, en ces périodes où la crédibilité des journalistes au Sénégal fait débat. A travers votre tribune, vous êtes en train de donner raison à ceux qui disent que certains journalistes sont au solde de certains hommes politiques.



Chers consœurs et confrères parler de 3ème candidature alors que le Président Macky Sall ne s’est pas encore prononcé, relève d’une malhonnêteté intellectuelle sans précédent. Vous êtes revenus sur les événements que notre pays a connu entre mars 2021 et juin 2023, tout en faisant abstraction de nous parler des faits. Chers consœurs et confrères, ces événements sont à inscrire sur la liste du feuilleton judiciaire entre la jeune fille des iles du Saloum et ce « puissant » responsable politique.



Par Talibouya AIDARA

Journaliste/communicant/auteur

Email : aidara.or.t@gmail.com