Réponse d’Asiyla Gum Company à l'ambassade d'Arabie Saoudite : « notre Société ne s’est jamais réclamée saoudienne… » Réagissant à un communiqué de l'ambassade d'Arabie Saoudite repris par leral.net le 09 Janvier 2021, la société Asiyla Gum Company nous a fait parvenir son droit de réponse, soulignant qu’elle ne s’est jamais réclamée société saoudienne.

Rédigé par leral.net le Vendredi 15 Janvier 2021 à 15:42 | | 0 commentaire(s)|

« La société Asiyla Gum Company a pris connaissance du communiqué de l'ambassade d'Arabie Saoudite qui a été repris par votre site le 09 Janvier 2021. A sa lecture, de bonne on pourrait croire qu’elle se réclame société saoudienne. Elle ne se l’est jamais réclamée, même si son promoteur est un Saoudien, bien connu dans son pays avec structure Abdulatif Jameel Group, dont le siège est à Djeddah », indique la note.



« Asiyla Gum Company est une société à responsabilité limitée de droits sénégalais, avec son capital de 2 milliards f CFA et son registre de commerce numéro SN/LGA 2004-B-0189 » ajoute la réponse signée son DG Ibrahima Kâ, qui dit espérer que cette note mettra fin à tout malentendu.









