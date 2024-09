Réponse de la Cellule de Communication du parti LSS aux accusations de Fadilou Keïta

"C’est avec beaucoup d’amertume teintée de mépris, que nous avons appris les accusations grossières, fausses et imaginaires du jeune apprenant stagiaire Fadilou Keïta, fils de Mme Nafy Ngom Keïta, casé à la Direction générale de la CDC.



Avec une légèreté inacceptable, il s’est permis d’accuser le Président Samuel Sarr, pour venger sa maman trempée dans plusieurs dossiers d’Etat.



Alors que l’on s’interrogeait sur l’origine de la fuite du rapport de l’IGE sur l’affaire PetroTim, notre leader avait à l’époque, invité les enquêteurs de la DIC à exploiter la piste de Nafy Ngom Keïta, qui était l’une des rares personnes à détenir ce rapport confidentiel retrouvé sur la place publique. Nous avions des éléments avérés sur les liens entre sa maman et un journaliste sénégalais basé aux USA, qui était à l’origine de la fuite dudit rapport.



À la place de notre leader, nous avons décidé de répondre à cet apprenant stagiaire Fadilou Keïta, qui semble oublier que sa maman a été épinglée dans le rapport des chantiers de Thiès, ainsi que son époux, pour une histoire de corruption révélée à l’époque par le journal ""Le Quotidien. Ne devrait-il pas avoir l’honnêteté d’évoquer aussi ce chapitre sombre du parcours de sa maman, au lieu de s’en prendre à Samuel SARR ?



Qu’en est-il de la villa appartenant à l’Etat, située à côté de l’ambassade de l’Italie, que sa maman Mme Nafy Ngom Keïta cherchait à spolier ?



À l’époque, la mère de Fadilou Keïta était allée quémander l’acquisition de cette villa auprès de Abdoulaye Wade, deux jours après le déménagement de Macky Sall, qui occupait cette maison en tant que Premier ministre et président de l'Assemblée nationale.



Mme Nafy Ngom Keïta voulait que Macky Sall lui octroie un bail de 99 ans, à défaut de lui vendre cette propriété de l’Etat.



Il nous plaît alors d’apporter un démenti formel contre les propos de Fadilou Keïta, qui cherche difficilement à atteindre Samuel Sarr, occupé par d’autres choses beaucoup plus sérieuses pour le Sénégal et pour l’Afrique."











Cellule de communication

Section Jeune du Parti LSS



AGIR ENSEMBLE AUTREMENT POUR L'AVENIR