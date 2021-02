Réponse du berger à la bergère: Les avocats de Sonko fusillent Me El Hadji Diouf Suite à sa participation à l’émission “Jakaarlo” de la TFM du vendredi dernier, le collectif des avocats d’Ousmane Sonko a taillé Me El Hadji Diouf en pièces. Selon Mes Demba Ciré Bathily, Mouhamadou Bamba Cissé, Cheikh Khoureyssi Ba et Ciré Clédor Ly, leur tonitruant collègue Me Diouf ne fait que raconter des informations qui ne figurent pas au dossier.

Ce dernier avait avancé au cours de cette émission, la nécessité de test ADN, puisque du sperme aurait été prélevé dans la procédure. Ce que dément formellement le pool d’avocats qui assure la défense du leader de Pastef, dans l’affaire Adji Sarr / Ousmane Sonko.



En effet, le collectif des avocats qui attire l’attention du public sur le fait que cette information est fausse, a fait savoir dans un communiqué reçu à la Rédaction, que le seul dossier médical concernant cette affaire, établi le 3 février 2021, n’indique nulle part que du sperme a été prélevé ou retrouvé.



A cet effet, les avocats de Sonko se réservent le droit d’exercer les recours idoines pour faire cesser ces infractions.











« L’As »

