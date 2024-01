Report de l’élection présidentielle: Un niet catégorique d'Amadou Bâ Le Chef du Gouvernement, Amadou Bâ dit niet à un report de l’élection présidentielle. Le Premier ministre et candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar, est catégorique. Dans un entretien avec la rédaction de "Dakaractu", il déclare : «Je ne pense pas à un report de l’élection! ». Il approuve que le Sénégal n’est pas pour le moment dans une situation où il faut penser à un report d’élection.

Rédigé par leral.net le Vendredi 26 Janvier 2024

« Nous voyons certes, que des acteurs politiques peuvent se prononcer sur une décision de justice donnée. Mais la charte fondamentale du pays doit être respectée dans toute son essence. Un possible report est agité ces derniers jours, mais même le chef de l’État a été catégorique sur le respect du calendrier républicain », a soutenu le Premier ministre, en rappelant que le Président Macky Sall, comme lui, sont pour le respect du calendrier électoral.



Cependant, le candidat de la majorité préconise une révision de certaines dispositions qu’il faudra parfaire à l’avenir. « On ne peut qu’après l’élection, revoir certaines dispositions. Mais nous devons nous mettre d’accord sur le fait qu’aujourd’hui, il n’y a aucune raison de ne pas aller à l’élection… », a-t-il conclu.

Ousmane Wade