Report de la deuxième édition du Salon de l'Investissement et du Développement de l'Immobilier (SIDI) Face à la nouvelle configuration administrative du Sénégal avec le remaniement annoncé et le nouveau gouvernement qui se dessine, Septafrique Group, leader de l'événementiel institutionnel au Sénégal, a pris la décision de reporter la deuxième édition du Salon de l'Investissement et du Développement de l'Immobilier (SIDI) qui devait se tenir les 23 et 24 Septembre 2022 à New-York.

Rédigé par leral.net le Mardi 13 Septembre 2022

En effet, la satisfaction de nos partenaires reste notre unique priorité. Cette décision a été prise dans l'optique de permettre une bonne tenue de l'événement de tous les partenaires.



Nouvelles dates



Le SIDI se tiendra les 5 et 6 Novembre 2022 à New-York et les 10 et 11 décembre 2022 prochains à Paris.

