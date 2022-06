Report de la manifestation de Yaw : une réponse stratégique à la demande des populations

Ousmane Sonko revient sur les arrestations de 124 personnes, libérées après 10 jours d’emprisonnement avec des relaxes simples et des sursis. Cette attitude prouve à suffisance que la population reste la police de l’opposition. « Nous n’avons pas la police, la gendarmerie et la justice. Mais, nous avons la population avec nous », a relevé Ousmane Sonko. Parlant de la population, il évoque la nécessité d’avoir une écoute et une oreille attentive. La raison de ce report reste une option stratégique.



D’après Ousmane Sonko, Macky Sall ne peut pas continuer à éliminer des listes. « Le pays a montré sa position sur la politique de Macky Sall. S’il demandait un concert de casseroles, il n’y aurait pas 5 personnes dans la rue. Macky Sall a été évalué avec son dispositif de répression. Nous appelons les Sénégalais à infliger à Macky Sall une écrasante défaite. Aujourd’hui, Macky Sall a perdu sur toute la ligne. Si Macky perd l’Assemblée nationale, la question du 3e mandat ne se posera plus. Macky Sall a vendu tous les biens du Sénégal. Il faut lui montrer que c’est fini pour lui », exhorte-t-il.



Ainsi, il revient sur les mesures d’interdiction des préfets. Ousmane Sonko demande aux populations de manifester sous forme de référendum, une volonté ferme de le réduire à néant. Pour finir, Ousmane Sonko appelle demain, jeudi, à un concert de casseroles.