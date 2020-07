Report des JOJ: Macky Sall félicite le Comité d’organisation

Le Chef de l’Etat, évoquant les Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ), a indiqué qu’en accord avec le Comité International Olympique (CIO), l’organisation que le Sénégal devait abriter en 2022, est reportée en 2026, au regard des risques et impacts mondiaux liés à la pandémie de la COVID-19.



Il a, à ce titre, saisi l’occasion du Conseil, pour remercier le CIO de la confiance placée au Sénégal et à l’Afrique, pour organiser ce grand évènement sportif planétaire.



Il a, en outre, félicité le Comité national d’organisation pour le travail remarquable déjà accompli et demandé au Ministre d’Etat, Secrétaire général de la Présidence de la République, de faire l’état des lieux exhaustif des préparatifs de l’organisation.



