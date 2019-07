Report des Locales: And Suxali Sénégal rejette le consensus Ce n’est pas seulement le Pds qui rejette le consensus politique ayant abouti à la décision de report des locales. Un allié du président de la République, le mouvement And Suxali Sénégal, rejette totalement une telle décision prise par les partis et mouvements de la société civile participant au Dialogue politique.

Le président du mouvement And Suxali Sénégal, Habib Niang ne cache pas sa déception après l’annonce de ce report des élections locales. Selon M. Niang, ce report n'est pas en droite ligne avec le calendrier républicain. Il est d’autant plus mécontent que, depuis la réélection du Président Macky Sall en février dernier, son mouvement est sur le terrain pour sensibiliser les populations sur l'importance de ces élections.



"Notre mouvement And Suxali Sénégal est depuis lors sur le terrain à préparer ces élections avec plus de cinq mille signatures pour parrainer ma candidature à la tête de la mairie de la zone Nord. Ce report n’est pas la solution, il y a eu un premier report et ce deuxième va entraîner des changements à tous les niveaux", estime-t-il.



Toutefois, et tout en manifestant son désaccord par rapport à ce report prétendument consensuel, Habib Niang reste fidèle au Président Macky Sall. « Je reste un allié du chef de l'Etat, je ne cesserai de le soutenir dans sa politique de développement socio-économique surtout dans la région de Thiès », assure-t-il.















Le Témoin

