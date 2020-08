Report du Magal et du Gamou: La Fatwa de Serigne Abdou Lahat Gaïndé Fatma tombe sur Mary Teuw Niane Face à la propagation vertigineuse de la Covid-19 au Sénégal, Mary Teuw Niane a proposé les reports purs et simples du Grand Magal de Touba et du Gamou de Tivaouane. Mais Serigne Abdou Lahay Gaïndé Fatma ne l'entend pas de cette oreille et lui assène ses "vérités", selon "Source A".

Selon Serigne Abdou Lahat Gaïndé Fatma, " le Khalife général des Mourides n'a d'ordre à recevoir de personne. Il est assez responsable et il prendra la décision qu'il jugera la meilleure ".



Il enfonce le clou: " Où est-ce que ces gens étaient lorsque Serigne Mountakha a mis 200 millions FCfa dans le cadre de cette lutte? ".



Pour rappel, Mary Teyw Niane a proposé de reporter le Magal de Touba et le Gamou de Tivaouanecar ce sont des rassemblements qui peuvent aggraver la situation de la Covid-19 au Sénégal.



