[Reportage] Boutiques de créateurs : Concept store, ces  distributeurs 2.0

Le concept a gagné en notoriété ces dix dernières années grâce au bouche à oreille et la magie des réseaux sociaux. Le concept store ou boutique de créateurs est devenu un trait d’union incontournable entre marques du monde et le marché sénégalais. Une véritable caverne d’Ali Baba. A quelques différences près. Chez « Naajade […] Le concept a gagné en notoriété ces dix dernières années grâce au bouche à oreille et la magie des réseaux sociaux. Le concept store ou boutique de créateurs est devenu un trait d’union incontournable entre marques du monde et le marché sénégalais. Une véritable caverne d’Ali Baba. A quelques différences près. Chez « Naajade » concept store, on y retrouve du tout sauf des objets volés d’un des contes du célèbre livre « Mille et une Nuits ». C’est une plongée dans un tout autre univers en plein cœur du centre-ville. Niché au cœur de Dakar Plateau, entre la rue Saint-Michel et la rue Felix Faure, il propose un peu de tout. De la joaillerie aux vaisselles en passant aux vêtements et maroquineries, rien n’est exposé au hasard dans cette vitrine commerciale. Le concept store est un magasin de détail multimarques qui propose à la vente des articles pouvant parfois s’inscrire dans un même univers thématique tel que le « made in Africa » ou encore des cosmétiques bios. Né à Londres dans les années 50, le phénomène séduit de plus en plus les Sénégalais et s’impose doucement mais surement grâce aux réseaux sociaux et le bouche à oreille. Le concept store ramène les produits d’ailleurs directement à Dakar. Voyager sans bouger ! Le festival de couleurs attire le client dès l’entrée. Le cadre est chaleureux et la lumière tamisée donne l’impression d’être dans une tout autre dimension, loin des embouteillages et autre nuisance sonore de la ville. En poussant les portes de cette boutique sur le thème du « made in Africa », le potentiel acheteur voyage à coup sûr sans prendre un billet d’avion. Tout est choisi à dessein afin de lui faire (re)découvrir le continent. A droite, les créoles, les bracelets joncs et colliers au style africain font planer le visiteur. Sur une étagère de cinq rayons, on y retrouve des bijoux pour habiller de la tête aux pieds. A gauche, les tissus orientaux valent également le détour. Le clin d’œil à l’Afrique continue avec des sacs de créateurs en wax, des plateaux en bogolan, des vaisselles peintes à la main aux couleurs vives appelant ainsi à l’évasion. «On voyage sur place en entrant dans le concept store. Nous avons des produits qui viennent du Mali, de la Côte d’Ivoire, de la République de Guinée, du Burkina Faso. C’est l’Afrique en miniature », explique Fatou Guèye, la gérante. Le concept est né d’une volonté d’apporter quelque chose de cette richesse africaine tout en sortant de l’ordinaire et en promouvant ce qui se fait de meilleur en Afrique. Un trait d’union entre créateurs, marques et clients « 80% des articles sont produits au Sénégal et Naajade réunit plus d’une trentaine d’artistes », renseigne Fatou Guèye. Ce point de distribution aide également les créateurs africains à avoir une présence au Sénégal. Il est « un vivier d’artistes venus d’ailleurs». Le concept store est le résultat de choix de designers triés sur le volet. «Ils gagnent plus de visibilité et nous vendons bien leurs œuvres tout en promouvant ce qui se fait de meilleur que cela soit au Sénégal ou en Afrique», assure Fatou Guèye, gérante de «Naajade» depuis 18 ans. Dr Nour Nkeack s’inscrit également dans la même veine. La pharmacienne de formation propose un concept store beauté à la rue Carnot angle Moussé Diop en plein cœur de la ville. Le concept store « oh my skin ! » est cosy. Le décor minimaliste de couleur rose poudré, ingénieusement pensé, donnerait presque envie à Edith Piaf de voir la vie en rose. « Oh my skin ! » propose un large éventail de produits cosmétiques aux clients. Sur des étagères, des crèmes, sirops, compléments alimentaires, produits de maquillage, sont soigneusement rangés. «J’ai ramené des produit cosmétiques de la France, de la Nouvelle-Zélande, de la Bretagne, du Japon, du Maroc…L’idée de ce concept store est de faire découvrir des marques aux clients », a expliqué la titulaire d’un master en cosmétologie et de phytothérapie. Dr Nour Nkeack collabore avec plusieurs marques via leurs sites. Au fil des rendez-vous virtuels, la pharmacienne a réussi à avoir un lot de vingt fournisseurs. Elle a également pris le temps de se former sur toutes les marques pour pouvoir bien les vendre aux clients. « J’essaie de ramener de la nouveauté tout en offrant aux marques de la visibilité en Afrique particulièrement au Sénégal », informe la fondatrice de « oh my skin !».Les produits majoritairement bios offrent une palette de choix. Diversité, nouveauté et originalité Le rapport qualité /prix est également au rendez-vous dans ce concept store beauté. A en croire Dr. Nkeack, il y en a pour toutes les bourses. « Les tarifs varient entre 6.000 et 7000 FCfa. J’essaie de miser sur la nouveauté tout en veillant à l’accessibilité », a relevé la pharmacienne. «Naajade» concept store fait également attention aux prix. Ils varient entre 1.500 et 500.000 FCfa. « J’aime l’idée des concept store, d’une manière générale, car il y en a pour tous les goûts. Au même endroit, il y a un grand choix d’articles à tous les prix », a relevé Isabelle Gningue, une des clientes de «Naajade». La jeune dame a connu cette boutique de créateurs grâce au bouche à oreille. Elle admet qu’il est difficile de ne pas trouver des idées et de se faire plaisir, même à petit prix. Cette dernière n’hésite pas à faire un tour sur les plateformes numériques du concept store avant de faire son choix. En effet, la boutique de créateurs a également gagné en notoriété grâce aux réseaux sociaux où ils ont des milliers d’abonnés. « A travers « Naajade », j’ai découvert un artisanat très varié. J’en profite pour féliciter nos artisans qui font des choses magnifiques», dit-elle tout sourire. Joanna a également adhéré au concept grâce à une collègue. « Je trouve ces concepts super intéressants car on peut trouver sur place les produits que l’on ramenait d’ailleurs », avoue cette fidèle cliente de «oh my skin !». Elle reconnait avoir toujours été bien conseillée par la propriétaire de cette boutique et n’hésite pas à y faire un tour pour son « bien être personnel ». ————————————— —– Les créatrices sénégalaises se démarquent Le concept store n’est plus l’apanage de boutiques spécialisées. Les créateurs entrent également dans la danse pour s’adapter aux réalités de ce nouveau filon. En effet, depuis plus d’une dizaine d’années, le concept store venu directement de Londres a posé ses valises à Dakar. Certaines créatrices ont décidé de suivre cette tendance en créant leur propre concept store. So’Fatoo et Sisters of Afrika, deux designers sénégalaises ont ouvert leur concept store dénommé « Arka Concept ». Il œuvre dans l’habillement, la décoration, les senteurs, l’épicerie mais dispose également d’un coin pour prendre le petit-déjeuner et le goûter. Ce concept store, créé en 2020, est une manière pour Fatima Zahra Ba et Hélène Daba Diouf de gagner en visibilité tout en promouvant d’autres marques. Arame NDIAYE



