Reportage du jour/ Approche saison touristique : Lac Rose, village artisanal en quête de soutien gouvernemental Rédigé par leral.net le Samedi 31 Août 2024 à 21:06 | | 0 commentaire(s)| Direction le Lac Rose, à deux mois de la saison touristique. Malgré les défis des dernières saisons des pluies, le site a su préserver tout son charme. Aujourd'hui, les cantines regorgent d'œuvres d'art, véritables symboles du Sénégal et de l'Afrique. Cependant, la situation reste fragile : le village artisanal manque de soutien gouvernemental. Le site touristique espère un nouvel élan, porté par l'engagement des nouvelles autorités, pour accueillir les visiteurs avec espoir. Reportage sur place, Birame Khary Ndaw…

Quelque chose a changé dans les rues du village artisanal du Lac Rose. Le site a su préserver tout son charme, malgré les défis qui ont entraîné la fermeture des boutiques lors des dernières saisons des pluies. Aujourd'hui, une balade dans les allées révèle des cantines remplies d'œuvres d'art, symboles du Sénégal et de l'Afrique.



"Beaucoup de gens sont curieux de découvrir le Lac Rose, avec son eau de couleur rose et sa production de sel, un phénomène quasiment unique. C’est ce qui attire les touristes. Le Lac Rose est un atout majeur pour promouvoir la destination Sénégal.", a déclaré Mor Guèye, le président du village Artisanal du Lac Rose.



Malgré les retombées économiques du tourisme, le Lac Rose manque de soutien gouvernemental. À l'aube de la prochaine saison touristique, le village artisanal espère un nouvel élan, porté par l'engagement des autorités.



"Plus de 500 artisans gagnent leur vie ici, mais la plupart n'ont pas de place fixe. Le tourisme ne peut pas prospérer sans stabilité. Côté sécurité, la présence de la police touristique est assurée. Cependant, l'environnement et l'aménagement nécessitent des améliorations, car le Lac Rose a besoin d'être revalorisé. Ces dernières années ont été très difficiles. Aujourd'hui, nous plaçons notre espoir dans les nouvelles autorités du pays pour relever le défi.", a-t-il ajouté.



En attendant, ce village artisanal du Lac Rose s'apprête avec espoir à accueillir les touristes qui redonneront vie à ce site unique.







