Les conseils de Pape Gorgui Ndong ne sont pas tombés dans l’oreille d’une sourde. Néné Fatoumata Tall Mbaye dit en effet prendre la pleine mesure des charges qui pèsent sur ses épaules. «Reprendre le flambeau de la conduite des missions du département de la Jeunesse est un défi dont je mesure la force, car il s’agit d’un secteur élevé au rang de priorité des politiques de développement socio-économique du gouvernement», a dit Néné Tall.



Pour Mme Mbaye, les missions de construction civique et de la citoyenneté sont essentielles pour bâtir le nouveau Sénégal auquel nous aspirons tous. Et dans ce sens, elle déclare que sa conviction est que le chef de l’Etat poursuivra inlassablement le renforcement de la représentation des jeunes dans l’espace public, leurs capacités dans les organisations ainsi que leur implication dans la conduite des politiques publiques.



«Monsieur le Ministre, vous vous êtes donné corps et âme dans ces missions empreintes de sacerdoce. Nos vives félicitations. Il me revient l’insigne honneur de suivre le sillon vers plus de performances tracé par mes prédécesseurs, avec bien entendu le concours des collaborateurs dont je suis sûre du dévouement à la noble cause de la jeunesse. Dans cette perspective, j’entends aussi être à l’écoute de tous les jeunes sans exclusive», a déclaré le ministre de la Jeunesse Néné Fatoumata Tall Mbaye.













