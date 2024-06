Représentant du Sénégal aux Paralympiques de Paris 2024: L'ambition et le courage d'Edmond Sanka Edmond Sanka de l'équipe du Sénégal en Canoë Kayak, revient sur son accident tragique, ses performances et son ambition pour les Jeux Olympiques, à Paris. Edmond Sanka, athlète paralympique sénégalais en Canoë Kayak, partage son parcours inspirant, depuis son accident tragique jusqu'à ses performances actuelles. Avec une détermination sans faille, il vise une médaille aux prochains Jeux Paralympiques de Paris 2024, démontrant ainsi que la résilience et le courage peuvent surmonter les obstacles les plus difficiles.

Rédigé par leral.net le Mardi 4 Juin 2024 à 15:49



