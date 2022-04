Représentation «dégradante» de son ethnie dans les sketchs télévisés : indigné, un collectif d’associations sérère interpelle le Cnra «Niel Simel», collectif regroupant des associations culturelles sérère a, à travers une lettre datée du 19 avril 2022, saisi le Conseil national de régulation de l’audiovisuel (Cnra) sur «la représentation dégradante» et les «offenses répétitives» dont l’ethnie sérère fait objet dans des sketchs.

Rédigé par leral.net le Mardi 26 Avril 2022 à 10:26 | | 0 commentaire(s)|

Le collectif «proteste vigoureusement» et défère à la censure du Cnra de la représentation «irrespectueuse» et «dégradante» de son ethnie dans les sketchs «Gallé no stress» produits par SSP, diffusés sur internet et par la Tfm chaque jour après la rupture du jeûne, ainsi que les sketchs «Buuru Keur» de Walfadjri Production diffusé par Walfadjri et sur internet.



Il considère que le fait de porter à un acteur le nom «Seereer» ou «Boy Seereer» est une «dérive impardonnable», surtout que, selon «Niel Simel», le fait que ce personnage soit «harcelé, brutalisé, ridiculisé» et montre «un comportement indigne» qui ne saurait représenter sa communauté.



Le collectif «Niel Simel» exige des médias concernés «la suspension immédiate de la diffusion de ces sketchs sous leur forme actuelle et le retrait sans délai, de tous les épisodes de ces productions dont le mot ‘’sérère’’ est utilisé comme nom d’un personnage» et demande au régulateur de mettre fin à ces «provocations regrettables» et à ces «projets avilissants et dangereux» pour l’équilibre social.

Bes Bi



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook