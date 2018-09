Répression brutale du « Sit in » programmé de l’opposition: Me Abdoulaye Tine condamne

Lz President de l’Union Sociale Libérale et candidat déclaré à la présidentielle de 2019, Me Abdoulaye Tine, a condamné avec force la brutalité de la répression contre les responsables de l’opposition qui voulaient faire « Sit in » devant le Ministère de l’intérieur, à la place Washington.



Il a rappelé que la liberté de manifester est un droit constitutionnel qui ne saurait être restreint par un simple arrêté ministériel.



Le régime doit se ressaisir en laissant le jeu normal des libertés s'exercer, ce qui contribuera à apaiser le climat politique et social dans notre pays.



Comme disait Montesquieu " Chaque régime politique a ses vertus spécifiques, les vertus de la démocratie, c'est l'apaisement et la modération..." Il annonce que dans les jours à venir qu'il va saisir le Ministre de l’intérieur d’une demande expresse d’abrogation l’arrêté Ousmane, jugé illégal. Selon lui,, si le Ministre ne le retire pas, il engagera aussitôt la bataille judiciaire.



Il se dit convaincu qu’au nom de la légalité, l’arrêté sera purement et simplement annulé par le Cour suprême, en cas de saisine.

