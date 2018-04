Répression de sa marche à Ziguinchor: Le G6 annonce une plainte contre l'Etat du Sénégal

Les enseignants du G6 ne comptent pas passer sous silence la sanglante répression de leur marche à Ziguinchor. Le secrétaire général du Sels a affirmé, qu’ils comptaient porter plainte contre les autorités locales et policières de Ziguinchor. Le motif évoqué est l’ « abus de pouvoir et coups et blessures sur des personnes sans arme », selon le quotidien "Vox Pop".



En effet, les enseignants regroupés autour du G6 avancent comme motif de leur plainte, la répression de leur marche du jeudi 12 avril dernier. Volant au secours de ses camarades blessés, le secrétaire général du Sels menace de porter plainte pour « abus de pouvoir, coups et blessures sur des personnes sans arme ». Mieux encore, Abdou Faty informe sur la mise en place d’un conseil juridique pour rassembler toutes les preuves de la répression policière.