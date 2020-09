Reprise de ses réunions nocturnes: Macky Sall met sa coalition en ordre de bataille

Rédigé par leral.net le Vendredi 11 Septembre 2020 à 09:59 | | 0 commentaire(s)|

Macky reprend ses réunions nocturnes en mode visio-conférence. Le président de la conférence des leaders a reçu sa grande coalition presque au complet, sans bien sûr la coalition Macky 2012 en proie à des divisions. D’après des sources de « L’As », il y avait quasiment tout le monde. Moustapha Niass, Aminata Mbengue Ndiaye, Pape Demba Sy, Cheikh Tidiane Gadio, Souleymane Ndéné Ndiaye, Robert Sagna, Souty Touré, Papa Samba Mboup, Landing Savané, Souty Touré, Farba Senghor , Abdoulaye Baldé etc. Il s’agissait d’abord pour le chef de l’Etat de présenter des condoléances à certains de ses alliés à l’image des libéraux qui ont perdu Cheikh Sadibou Fall, mais aussi de faire le point des activités politiques et gouvernementales de la mouvance présidentielle, notamment la gestion des inondations, le dialogue politique et la Covid-19.



Sous la direction du secrétariat exécutif permanent de Benno, la réunion a duré de 18h à 23h. Une rencontre marathon qui a permis aux différents orateurs de saluer son sens d’ouverture, de lui tresser des lauriers sur sa gestion de la covid-19, mais aussi de faire le serment de continuer leur compagnonnage avec lui. Le président de la conférence des leaders de Benno Bokk Yaakaar en a profité pour aborder les questions liées à la sécurité au Mali, mais aussi et surtout sur les inondations et les résultats de la commission du dialogue politique qui vient de boucler ses séances mercredi dernier. Visiblement revigoré par le serment d’engagement et de loyauté renouvelé par ses alliés, Macky Sall, qui est revenu en détails sur les inondations, leur a demandé de ne pas laisser le terrain politique «aux vendeurs d’illusions qui sèment le doute dans l’esprit des Sénégalais alors que son gouvernement a fait un travail remarquable pour combattre les inondations». Au sujet du Dialogue, il a fait le point sur les 23 accords obtenus et se dit disposé à poursuivre les pourparlers afin d’apaiser l’espace politique. Macky Sall promet de multiplier de telles rencontres avec ses supporters en territorialisant les rencontres.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos