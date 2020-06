Reprise des cours: Le ministre Oumar Guèye dit être rassuré et félicite les maires de Guediawaye et de Pikine, pour les dispositions prises

Rédigé par leral.net le Mardi 23 Juin 2020 à 14:30 | | 0 commentaire(s)|

En visite à Guediawaye et à Pikine dans le cadre de la reprise des cours le 25 juin, le ministre des Collectivités territoriales, du Développement et de l’Aménagement des territoires, dit être rassuré de ce qu’il a vu et entendu.



Selon Oumar Guèye, toutes les dispositions ont été prises pour assurer une rentrée après-demain, pour les élèves en classes d’examen.

« Tout ce qui est masque, gel hydro alcoolique, thermoflash, lavoir toutes les dispositions ont été prises et particulièrement par les maires pour équiper toutes les écoles donc je voudrais les féliciter », appuie-t-il.



M.Guèye qui rappelle que nous sommes dans une situation particulière de pandémie, « qui fait que ce sont tous les pays qui sont impactés », estime que l’activité économique doit continuer, et l’enseignement doit se poursuivre. « Je pense que nous sommes tous unanimes la dessus ».



Le ministre a en outre indiqué que depuis, « son accession à la magistrature suprême de 2012 ce que Macky Sall a fait pour les collectivités territoriales personne ne l’a fait ».











Leral.net



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos