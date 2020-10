Reprise des cours à l’Université de Ziguinchor

Rédigé par leral.net le Mercredi 7 Octobre 2020 à 10:49 | | 0 commentaire(s)|

Après une année universitaire perturbée par des grèves et la pandémie de covid-19, les étudiants de l’Université Assane Seck de Ziguinchor ont repris le chemin des amphithéâtres lundi dernier, comme prévu par les autorités, rapporte "L'As".



Les cours ont repris dès le premier jour. A cette occasion, le recteur Mamadou Badji a procédé aux visites des amphis et chantiers en cours dans ce temple du savoir. Il s'est dit très satisfait du dispositif mis en place dans le cadre de la riposte contre la covid-19. Quant aux chantiers, il annonce la réception dans quelques semaines, des amphithéâtres.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos