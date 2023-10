Reprise des cours en présentiel à l’UCAD: "Le problème des étudiants, c’est le Centre des œuvres universitaires" (Pr. Mbaye Thiam)

La réouverture ou non de l’Ucad est au cœur de l’actualité depuis quelques semaines. Du côté du Rectorat, on se prépare à cette éventualité. C’est dans cadre d’ailleurs, que s’inscrivent les Assises de l’Ucad prévues les 26 et 27 octobre. « Dans la perspective de préparation de la rentrée 2022-2023, le Conseil académique, lors de sa rencontre du 9 octobre 2023, a pris un certain nombre de décisions, parmi lesquelles celles de travailler à la reprise des enseignements en présentiel dans les meilleurs délais », lit-on dans les termes de référence. Ainsi, l’objectif de cette rencontre est, entre autres, de fixer les modalités d’une reprise effective des activités pédagogiques en présentiel.



Après les enseignants, ce sont les étudiants qui, depuis quelques jours, réclament la reprise des activités pédagogiques en présentiel et la réouverture de Centre des œuvres universitaires de Dakar (Coud). Ils se sont d’ailleurs frottés avec les forces de l’ordre au sein de l’Ucad. Porte-parole du recteur, Pr. Mbaye Thiam, invité sur Radio Sénégal, a laissé entendre que l’obstacle pour un retour des étudiants dans les amphis, ne se situe pas du côté du campus pédagogique. « Le conseil d’établissement de l’université a décidé que le 1er novembre au plus tard, les établissements devraient être aptes, après s’être concertés entre acteurs à l’intérieur de chaque établissement, à déterminer la date effective de reprise des cours. Nous n’avons pas de problème, il ne faut pas qu’on nous fasse porter un chapeau qui n’est pas le nôtre. Le problème des étudiants, c’est le Centre des œuvres universitaires », a-t-il déclaré, rapporte "Rewmi".