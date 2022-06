Reprise du trafic ferroviaire vers l’intérieur du pays : la GTS effectue les derniers réglages La société les Grands trains du Sénégal (GTS) effectue les derniers réglages pour assurer le rabattement des usagers des chemins de fer, à partir de Diamniadio vers l’intérieur du pays. Après les conducteurs de train, c’est au tour du personnel commercial et de l’exploitation de débuter depuis hier une formation à la maison du Train express régional sise à la gare de Rufisque.

Rédigé par leral.net le Jeudi 30 Juin 2022 à 10:37 | | 0 commentaire(s)|

Selon Mady Touré, le directeur technique des Grands trains du Sénégal, cela entre dans le cadre de la reprise du trafic à partir de Diamniadio. “Aujourd’hui, nous sommes avec le service commercial et de l’exploitation. Ceci, dans le cadre de la reprise du trafic entre Thiès et Tivaouane, dans sa première phase. Dans la deuxième phase, ça va être Thiès - Diamniadio et après Thiès – Touba’’, fait-il savoir



Cependant, il renseigne que le projet est destiné à accompagner le TER, mais il a accusé un retard lié à un problème d’infrastructures. “Ce sont des problèmes d’infrastructures qui nous empêchent aujourd’hui de faire le rabattement qui était prévu avec le démarrage du TER, parce que normalement, avec le démarrage du TER, GTS devait procéder à la continuité des voyageurs vers l’intérieur du pays. Malheureusement, les chemins de fer devaient subir des réhabilitations. La société de patrimoine est en train de faire la réhabilitation et nous espérons que dans un délai très court, la circulation va reprendre’’, a-t-il confié devant la presse



De son côté, le directeur général a indiqué que des résultats positifs ne sont pas possibles sans un renforcement des capacités adaptées aux objectifs fixés.



D’ailleurs, a indiqué Samba Ndiaye, “c'est la raison pour laquelle j'ai initié une campagne de formation tous azimuts en présentiel ou en ligne. De nombreuses cibles ont déjà été touchées. Il s'agit des conducteurs de train, des responsables de la maintenance, des chefs de convoi, sans oublier les acteurs financiers, les assistantes de direction, les responsables de la sécurité ferroviaire, de même que ceux de la communication. Aujourd'hui, c'est au tour du personnel du Front Office, composé d'agents des secteurs commercial et de l'exploitation de prendre le relais’’.



Une dynamique qu’il ne compte pas abandonner. Cela, ditil, afin de “permettre à GTS d'atteindre ses objectifs, de remettre les trains sur les rails, dans le cadre d'une gestion professionnelle du transport ferroviaire’’



Toujours à propos des différentes formations qu’ont subies les agents des Grands trains du Sénégal, leur directeur général renseigne qu’elles “ont été effectuées parfois à l'étranger, souvent au plan local par des experts nationaux’’.



Faisant savoir par la même occasion que pour cette présente formation dont bénéficieront 43 agents, elle se tiendra pendant trois semaines et sera dispensée par une experte de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) grâce à leur partenaire l'IFF. L’Institut de formation ferroviaire est franco-marocain et est basé au Maroc. Samba Ndiaye a aussi annoncé que dans quelques jours, des conseillers techniques et chefs de service seront outillés dans le domaine du courrier administratif

Enquete



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook