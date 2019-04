Requête d’Abdoul Mbaye et du C25 : la Cour Suprême se penche sur l’arrêté de Aly Ngouille Ndiaye le 25 avril La Chambre administrative de la Cour Suprême va statuer, le 25 avril prochain, sur la requête en annulation introduite par Abdoul Mbaye et le C25, contre l’arrêté du ministre de l’Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, qui avait fixé le modèle de fiche de parrainage, rapporte "Les Echos".

Abdoul Mbaye et ses amis avaient attaqué l’article 3 de cet arrêté qui n’exige pas la signature du parrain dans la version électronique. Ce qui ne donne pas à l’organe de contrôle, un élément permettant de faire une vérification sur l’authenticité des listes, avaient souligné les contestataires.

