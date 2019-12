Réquisition du personnel: Les travailleurs de la Sde menacent d’attaquer Macky Sall devant le Bit et l’Oit

Les travailleurs de la Sénégalaise des eaux (Sde) ont décidé de lever hier, leur mot d’ordre de grève entamée depuis le 2 décembre dernier. Un mouvement d’humeur qui a privé nombre de foyers sénégalais d’eau potable. Même s’ils ont pris l’initiative de surseoir à leur grève, pour le moment, les travailleurs de la Sde comptent poursuivre leur combat avec une certaine intelligence, pour ne pas se mettre à dos la population.



Avec le soutien de toutes les centrales syndicales, ces agents sont déterminés à faire face à l’Etat du Sénégal, pour obtenir au minimum les 10% dans le capital de la nouvelle société Suez devant prendre la relève de la Sde à partir du 1er janvier prochain. « C’est une victoire des travailleurs de la Sde, parce que c’est la première fois qu’un président de la République sort un décret pour tout le personnel d’une entreprise. C’est un combat de 15 ans et nous allons le poursuivre. Ce décret est illégal et irresponsable. C’est un décret qui viole notre Constitution. Il est inconstitutionnel, parce que le droit de grève et la liberté syndicale sont reconnus dans notre Constitution, avec quoi nous ne devons pas jouer », a fait savoir Elimane Diouf, coordonnateur de l’Intersyndicale des travailleurs de la Sde.



Pour lui, le Président Macky Sall devait privilégier le dialogue et non la force.

Les travailleurs de la Sde comptent attaquer le décret du Président Macky Sall devant les tribunaux, le Bureau international du travail (Bit) et l’Organisation internationale du travail (Oit). « Ce décret est injuste. Nous allons nous battre pour qu’il soit abrogé. Sinon, nous allons poursuivre la bataille jusqu’au Bit et à l’Oit, pour violation de la Constitution et des Conventions internationales signées par le Sénégal », avise Elimane Diouf.



Qui pense que Macky Sall aurait dû appeler les travailleurs de la Sde à une concertation. « Quand le ministre de l’Eau n’arrive pas à éteindre une grève, c’est le Président qui devrait entrer en contact avec les travailleurs pour leur demander de l’arrêter ou la suspendre », indique M. Diouf. Non sans signaler que les négociations avec l’Etat sont en cours. Les travailleurs ont encore rencontré hier, le ministre de l’Eau et de l’assainissement, Serigne Mbaye Thiam, pour essayer de trouver un consensus sur le pourcentage dans le capital de la nouvelle société Suez.



« La Sde voulait 15% de la distribution de l’eau. Mais le ministre nous avait proposé 7,33%. Ce que nous avons catégoriquement rejeté. Ensuite, sur les 10% que nous avons demandés, on nous a attribué les 7,5% et les 2,5% qui restent, sont alloués à la Sones et l’Onas. Les travailleurs de la Sde sont au nombre de 1 200 et ceux de la Sones et de l’Onas sont moins de 400. Si on applique le système équilibré de distribution des 10%, les règles en 7,5 et 8% sont acceptables. Cet accord pourrait être validé aujourd’hui (hier) », a indiqué M. Diouf. Avant signaler que les travailleurs de la Sde, se rendant compte de l’utilité de l’eau, n’avaient aucunement l’intention d’en priver les populations.











