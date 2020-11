Rescapé du drame au large du Cap-Vert: "Nous étions au départ 150, à l'arrivée...66 !" Un rescapé du nouveau drame au large du Cap-Vert avec la pirogue qui a pris feu en pleine mer, parle, interrogé par "Libération". A l'en croire, en quittant Mbour pour tenter de rallier l'Espagne, ils étaient 150, mais seuls soixante-six (66) verront la terre ferme de Praïa.

Pour le survivant de l'enfer, " quand ceux qui savent nager sont arrivés sur la plage, pour chercher des secours, les gens fuyaient... ".



A l'en croire, ils étaient cent cinquante (150) au départ, mais à l'arrivée, seuls soixante-six (66) restaient. " C'est douloureux et terrible. Nous sommes très fatigués ", se remémore-t-il.



Quatre (4) d'entre eux sont retenus à l'hôpital, le reste convoyé à Santa Maria et ils magnifient la solidarité des Sénégalais basés à Sal, la capitale touristique du Cap-Vert.



