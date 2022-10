Réseau Francophone des Régulateurs de Médias : Babacar Diagne élu Vice-président pour deux ans Actuellement en réunion à Paris (les 6 et 7 octobre), au siège de l’UNESCO, le Réseau Francophone des Régulateurs de Médias-REFRAM, vient de porter son choix sur Monsieur Babacar Diagne pour le poste de vice-président, à côté du Président nouvellement élu le français Roch Olivier Maistre, Président de l'Autorité de Régulation de la Communication Audiovisuelle et Numérique (ARCOM).

Pour rappel, Babacar Diagne, est également, Président du Conseil national de Régulation de l’Audiovisuel (CNRA) et, Président de la plateforme des régulateurs de l’UEMOA et de la Guinée



Le REFRAM qui a été créé en 2007, comprend 30 membres issus de l’Europe, l’Afrique, et l’Amérique du Nord. Cette activité qui se déroule à Paris entre dans le cadre de la 7ème Conférence des présidents des autorités membres,



