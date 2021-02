Réseaux 5G : Huawei donne les facteurs de sa réussite

Rédigé par leral.net le Vendredi 19 Février 2021 à 13:10 | | 0 commentaire(s)|

Dans son discours, il a affirmé que le développement de la 5G va en effet au-delà des attentes : les prévisions relatives au déploiement du réseau 5G réalisées depuis un an sont devenues réalité.

«Le nombre d’utilisateurs 5G dans le monde a atteint 200 millions, et 800 000 sites 5G ont été construits. Huawei a dans ce cadre proposé la stratégie de réseau cible 5G « 1+N » pour des réalisations profitant à tous grâce à une innovation prononcée et à la collaboration avec les clients et les partenaires industriels », informe M. Peng.



Aujourd’hui, poursuit-il, un certain nombre de facteurs expliquent la croissance rapide des réseaux 5G dans toute la chaîne industrielle, en particulier l'innovation de plus en plus poussée des opérateurs de télécommunications en matière de services, des ventes d'appareils, de nouvelles applications, des systèmes et algorithmes qui se rattachent à une application digitale.



«Les solutions 5G à bande moyenne innovante de Huawei aident les opérateurs à fournir des services de réseau 5G de haute qualité, comme le montrent les tests réalisés par des tiers en Corée du Sud, en Allemagne, en Autriche, ou en Arabie Saoudite.



Une des nouveautés dont le Groupe est particulièrement fier est Blade Pro, une solution ultra large bande, qui intègre trois bandes de fréquences basses ou moyennes dans un seul module. Ce processus simplifie le déploiement du réseau tout en améliorant l'utilisation des spectres fragmentés et en obtenant une meilleure efficacité énergétique grâce au partage de l'énergie », a indiqué Ritchie Peng.



Il a souligné que Huawei continuera d'innover au cours de la prochaine décennie autour du

réseau cible « 1+N » pour construire un réseau à large bande et à couverture continue soutenu par le Mimo massif. En 2021, le groupe a pour ambition de fournir des solutions ultra-large bande, multisectorielles, et multifréquences pour aider les opérateurs à simplifier le déploiement des réseaux 5G.



En termes d'automatisation des réseaux, Huawei fournira des solutions adéquates aux marchés 5GtoH et 5GtoB tout en consolidant sa position sur le marché B to C, en aidant les opérateurs à exploiter pleinement les capacités multidimensionnelles de la 5G, permettant ainsi la mise à niveau numérique de diverses industries.



Huawei est l'un des principaux fournisseurs mondiaux d'infrastructures et d'appareils intelligents dans le domaine des technologies de l'information et des communications (Tic).

Adou FAYE





