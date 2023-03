Résidence surveillée illégale, gazage tout azimut des jeunes : Quand le pouvoir fait dans la provocation S'il y a un parti qui manque vraiment d'élégance et de fair play, c'est bien le pouvoir Apr. Face à la montée de l’opposition qu’il n’a pas réussi à réduire à sa plus simple expression, il n’a rien trouvé de mieux à faire que de verser dans la provocation délibérée. Une attitude symptomatique de la manière de faire des apéristes, qui ont l’habitude de jeter du sable sur le couscous qu’ils ne peuvent manger. Tribune

S'il y a un parti qui manque vraiment d'élégance et de fair-play, c'est bien le pouvoir Apr. Face à la montée de l’opposition qu’elle n’a pas réussi à réduire à sa plus simple expression, il n’a rien trouvé de mieux à faire que de verser dans la provocation délibérée. Devant une opposition revigorée, qui ne cesse de reprendre du poil de la bête, le régime devant la force de l’argument de son opposition a décidé de recourir à l’argument de la force contre elle.



Sinon, comment comprendre qu’avant-hier, à la fin du meeting réussi de Yewwi Askan Wi, qui pourtant s’est déroulé sans anicroche, les jeunes qui accompagnaient leurs leaders en chantant et dansant aient été, une fois arrivés à la hauteur de la Foire de Dakar, gazés comme pas possible.



Pourtant ils ont eu à effectuer le même trajet avec eux à l’aller sans qu’il y ait un quelconque problème, donc qu’est-ce qui a bien pu se passer pour qu’ils soient gazés sur le chemin du retour ?



En tout cas si ce n’est pas de la provocation, ça y ressemble fort. Car il a fallu que les lacrymogènes soient balancés pour que les jeunes sortent de leurs gonds et déversent leur colère dans la rue. Étant donné que le meeting s’est déroulé sans problème, pourquoi en créer dès lors ?



En tout cas, le spectacle auquel les populations ont eu droit après le meeting de Yewwi Askan Wi sur la Vdn n’honore pas la démocratie sénégalaise. Et ce qui est incompréhensible avec les tenants du régime est que ce sont eux-mêmes qui passent leur temps à dire que force doit rester à la loi, mais qui paradoxalement passent leur temps à fouler les règles les plus élémentaires du droit.



Et le triste constat est que le pouvoir utilise la force publique pour combattre ses adversaires politiques, ce qui n’est rien d’autre qu’un abus de pouvoir. Pour preuve, aujourd’hui, pour un oui ou pour un non, l’opposant Ousmane Sonko est barricadé de force chez lui. Une mise en résidence surveillée illégale, en violation flagrante de la loi. Car la liberté d’aller et de venir est une liberté publique garantie par la Constitution et consacrée par la déclaration universelle des droits de l’homme.



Et ce qui est triste aujourd’hui en voyant un tel spectacle, c’est qu’on a du mal à croire qu’on est au Sénégal, car depuis les indépendances, c'est la première que l'on voit ce genre de situation dans le pays, même Senghor du temps du parti unique n'est pas allé aussi loin. Plus grave nous assistons à l'écroulement de tous les acquis démocratiques obtenus après de haute lutte.



Ce qui se passe actuellement au Sénégal où le pouvoir essaie d’imposer sa loi en versant dans la provocation est symptomatique de la manière de faire des Apéristes qui ont l'habitude de jeter du sable sur le couscous qu'ils ne peuvent manger. Une attitude à déplorer car elle traduit un manque d’élégance et de fair-play du pouvoir. Et le cas le plus illustratif est le cas des primo votants dont beaucoup risquent d’être laissés à quai lors de la prochaine présidentielle. Car au lieu de leur faciliter la tâche en faisant une révision ordinaire qui devait s’étaler sur 6 mois, il a décidé de leur donner un petit mois en décidant une révision exceptionnelle.



Ce faisant, il risque encore de priver des centaines de milliers voire des millions de primo votants de leur droit de vote. Ce n'est pas parce que le pouvoir ne peut pas compter sur le vote de ces jeunes qu'il emploie des méthodes détournées pour les éliminer. La politique c’est une affaire de gentlemen, mais cela, les tenants du régime semblent ne pas le comprendre. Dommage !!!

