Résidences irrégulières à Saly : 20 interpellations après l’incendie

Lundi 20 Septembre 2021

Le ministère du Tourisme a lancé une opération coup de poing à Saly pour dénicher les résidences irrégulières. Ce, après l’incendie qui a coûté la vie à un couple et à leur enfant à la résidence ‘’La Palmeraie’’. Sous la conduite de la Direction de la réglementation, une équipe composée d’agents de la Police touristique, des sapeurs-pompiers et des agents de la Sapco ont fait le tour des résidences de la station touristique de Saly.



A la fin de la visite, le Directeur de la réglementation touristique Ismaïla Dione a confié à Dakaractu que dans le cadre d’une mission de contrôle de conformité, de régularité mais aussi de respect de la réglementation touristique au niveau des réceptifs hôteliers et des résidences, 15 résidences composées de 1 450 villas ont été visitées. A l’en croire, ils ont décelé des manquements parce que certaines résidences qui, normalement devraient être privées, s’adonnent à l’activité d’hébergement touristique de manière clandestine. Ismaïla Dione précise qu’un réceptif qui n’a pas d’autorisation et qui s’adonne à l’activité d’hébergement présente beaucoup de risques vis-à-vis des visiteurs, mais également expose son propriétaire à diverses sanctions.



Selon M. Dione, il y a 20 interpellations. Déjà sur place, la police touristique a donné des convocations à des propriétaires en plus des interpellations. Et à partir de lundi, ils seront entendus et la suite appropriée sera donnée, renseigne M. Dione qui prône la tolérance zéro.

L'As

