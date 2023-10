Résilience économique et Perspectives prometteuses : L'interview du Ministre des Finances sénégalais, sur la situation des Finances publiques, après la Loi de Finances 2023 L'interview du Ministre des Finances et du Budget, Mamadou Moustapha Bâ, accordée au journal économique "LEJECOS", porte sur la situation des finances publiques du Sénégal, après le vote de la Loi de Finances 2023. Voici un résumé des points clés de l'interview :



Contexte économique 2022 : Le Sénégal a fait face à des défis économiques en 2022, notamment en raison de pressions inflationnistes, de la hausse des prix mondiaux des produits de base, d'un régime pluviométrique défavorable et d'un ralentissement économique global lié à la crise Ukraine/Russie.



Résilience économique : Malgré ces défis, le Sénégal a réussi à maintenir sa croissance économique, grâce à une stratégie de riposte efficace et à la mise en œuvre de plans d'actions prioritaires (PAP) du Plan Sénégal Émergent (PSE). Le pays a enregistré une croissance moyenne de 4% au cours des trois dernières années de crise, le plaçant parmi les pays les plus résilients d'Afrique.



Perspectives pour 2023 : Les perspectives économiques pour 2023 restent positives, avec une croissance projetée à 4,1% et une inflation prévue à environ 5%, en baisse par rapport à la fin de 2022.



Moyen terme : Les perspectives à moyen terme sont encore plus encourageantes, avec la production attendue d'hydrocarbures et des effets positifs dans divers secteurs de l'économie. Une croissance de 9% en 2024 et de 11% en 2025, est envisagée, avec une inflation maîtrisée et une consolidation budgétaire conforme aux critères de convergence de l'UEMOA et de la CEDEAO.



Politique économique : Le gouvernement s'engage à renforcer la résilience des finances publiques, en mettant en œuvre une stratégie de consolidation budgétaire et en améliorant l'efficacité des dépenses de l'État. Il vise également à atteindre un taux de pression fiscale de 20% d'ici 2024.



Budget 2024 : Le budget prévu pour 2024 devrait atteindre 7 000 milliards FCfa, reflétant une croissance significative par rapport à 2012. Les grandes orientations budgétaires visent à renforcer la résilience des finances publiques, à améliorer la notation souveraine de la dette publique et à rétablir les marges budgétaires erodées par les chocs économiques.



Dépenses publiques : Le gouvernement prévoit de réduire progressivement les subventions à l'énergie d'ici 2025 et de rationaliser les dépenses courantes, tout en concentrant les efforts sur les services sociaux de base, la souveraineté alimentaire, l'équité territoriale et la promotion économique.



Souveraineté alimentaire : Le Sénégal s'engage à diversifier et moderniser l'agriculture, l'élevage et la pêche, pour atteindre la souveraineté alimentaire.



Objectif global : Le gouvernement appelle à la mobilisation de tous les acteurs de l'économie, en particulier les jeunes et les femmes, pour travailler ensemble à l'émergence du Sénégal.



En somme, l'interview met en avant la résilience économique du Sénégal malgré les défis mondiaux, tout en soulignant les perspectives positives pour l'avenir, grâce à une politique budgétaire prudente et des efforts de diversification économique.

