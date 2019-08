Résistance économique en Afrique subsaharienne : Le Sénégal occupe la 15e place

Rédigé par leral.net le Lundi 26 Août 2019 à 20:02

Le Sénégal occupe la 15e place du classement sur la résistance économique en Afrique subsaharienne. D’après l’agence de notation financière américaine, Moody’s, la première place revient au Rwanda de Paul Kagamé.



Ledit classement met en avant, les pays les mieux aptes à réagir en cas de crise économique mondiale, avec des capacités à rembourser leurs créances. Et sur ce classement le Rwanda est suivi du Cameroun et de la Côte d’Ivoire.



Ces trois pays d’Afrique Subsaharienne, révèle-t-on, peuvent le mieux gérer leurs dépenses obligatoires. Et, ces pays peuvent, en cas de choc extérieur, s’occuper des salaires de la fonction publique, des subventions et des investissements.



De l’autre extrémité de ce classement se placent l’Afrique du Sud, l’Île Maurice et la Namibie.



