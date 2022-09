Résolution: Le SEN félicite Mame Diop, salue l'esprit de dépassement des députés de la majorité

Au nom du parti, le SEN salue l’esprit de dépassement de l’ensemble des députés de la majorité, leur unité et leur discipline, leur mobilisation et leur attachement à l’intérêt général lors de l’élection du Président de l’Assemblée nationale et du bureau de l’institution parlementaire.



Le SEN exprime ses vives félicitations au nouveau Président de l’Assemblée Nationale, notre camarade Amadou Mame DIOP, Député, Maire de Richard Toll, ainsi qu’à tous nos camarades membres du Bureau.

Le SEN salue ce choix pertinent porté sur un cadre éminent, plusieurs fois élu, engagé, humble et discret avec un esprit d’ouverture incontestable.



Le SEN exhorte l’ensemble des députés à tenir sur les principes et valeurs d’unité, de cohésion, de solidarité et de loyauté au sein du Groupe Bennoo Bokk Yaakaar.

Le SEN dénonce vigoureusement les actes de nature à saper l’unité du parti et à affaiblir le groupe parlementaire Bennoo Bokk Yaakaar.



Le SEN demande au parti et notamment aux élus de faire face fermement à toute volonté de faire prévaloir l’intérêt individuel contre l’intérêt et le projet collectifs.

Le SEN demande au Groupe Bennoo Bokk Yaakar de renforcer sa cohésion et de rester vigilant face aux députés déterminés à bloquer le fonctionnement de l’Assemblée Nationale, institution représentative et porte-parole du peuple sénégalais.



Fait à Dakar, le 16 Septembre 2022