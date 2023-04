Résolution de la question salariale dans les collectivités territoriales : Mamadou Talla rappelle la recette aux maires

Le ministre des Collectivités territoriales, de l’Aménagement et du Développement des Territoires, a animé hier une table-,ronde pour partager avec les partenaires au développement les objectifs prioritaires de son département. Lors de cette table-ronde, plusieurs questions ont été discutées avec les partenaires, notamment les outils de mise en œuvre de la stratégie nationale de l’état-civil, de la réforme de la Fonction publique locale, renseigne "L'As".



S’agissant de la réforme de la Fonction publique locale, Mamadou Talla a apporté des précisions sur la résolution du problème salarial dans les collectivités territoriales. « La loi de 2011 dit que quand il y a augmentation de salaire dans la fonction publique locale, les élus et l’administration doivent également appliquer les mêmes augmentations pour leurs agents. Depuis des mois, on est en train de travailler sur le fichier pour déterminer le nombre exact de ces agents.



A ce propos, l’Association des Maires du Sénégal (Ams) a reçu l’intersyndicale. Et on est en train de dire aujourd’hui aux maires qui ont la possibilité d’appliquer cette loi, de le faire. Je crois que ces maires vont discuter avec les agents, pour voir dans quelle mesure ils vont arriver à mettre en œuvre l’article 29 de la loi de 2011. S’il arrive que des collectivités ne soient pas en mesure d’appliquer ce qui a été dit, ils peuvent toujours continuer à discuter avec l’Ams, l’Uael, l’Ads et également, venir au ministère.



Mais le plus important, c’est que ces maires rencontrent les agents et leur disent qu’ils sont disposés à appliquer les dispositions de la loi. Ils peuvent également essayer, ne serait-ce que pour la première phase, de l’étaler, mais également, de se rapprocher du ministère, qui transfère à ces collectivités territoriales des fonds de dotation et des fonds d’équipements. Plusieurs fonds sont transférés », explique Mamadou Talla.



S’agissant de la modernisation de l’état-civil, Mamadou Talla a soutenu que la volonté du Président Macky Sall est que chaque Sénégalais puisse, partout où il est sur le territoire et dans la diaspora, avoir accès à ses actes d’état-civil. « Alors, il a décidé de moderniser l’état-civil depuis 4 ans. Avec un apport de 17 milliards FCfa, l’Etat a mis en place une stratégie nationale qui vise à numériser, à installer des centres secondaires, des centres principaux, pour que chaque Sénégalais, où il est, puisse avoir accès à des dossiers. Mais également pour que ces registres qui sont dans nos centres d’état-civil, qui sont souvent brûlés, deviennent de vieux souvenirs pour nos maires », indique le ministre, qui informe par ailleurs que la première phase est terminée. « La deuxième phase est entamée. Cette phase nécessite un investissement de 50 milliards FCfa », souligne le ministre. Mamadou Talla.