Résolution sur le dialogue politique : AJ/PADS s’engage pour le respect et la protection des libertés publiques Le Bureau Politique d’Aj/Pads, tenu ce 15 juin 2019 a adopté diverses résolutions sur le scandale du pétrole et du gaz, sur le dialogue politique et sur la stratégie de construction du parti. Les camarades de Decroix réaffirment l’engagement d’AJ/PADS autour des batailles pour la sauvegarde des intérêts fondamentaux du pays et du peuple et pour le respect et la protection des libertés publiques.

Le bureau, à travers un communiqué parvenu à Leral, considère que l’appel au dialogue par le président de la République résulte indéniablement de la situation politique, économique et sociale post-électorale, préoccupante à tous égards, de l'insécurité au niveau de la sous-région. Mais aussi, de l'attitude patriotique de l'Opposition qui a obtenu selon les chiffres officiels 42% des suffrages des Sénégalais lors de la présidentielle de février 2019 et qui, en dépit de son rejet des résultats, n'a pas appelé les populations à descendre dans la rue. Ce qui aurait plongé le pays dans le chaos,



Ainsi, il expose la​ participation et le​ rôle du parti dans le Front de Résistance nationale (FNR), un cadre qui regroupe l'essentiel des partis et organisations de l'Opposition. D’après les membres de ce bureau, le FRN avait déjà décidé de ne plus prendre part à des élections sur la base des règles actuelles définies et mises en œuvre de façon unilatérale par le gouvernement. Et, la forte convergence de vues au sein du FRN sur la nécessité de s'accorder, de nouveau, avec les tenants du pouvoir sur les modalités de dévolution démocratique et pacifique du pouvoir,



Sur ce, le Bureau politique d’AJ/PADS, approuve la décision du Secrétariat permanent de prendre part au dialogue politique, dans le cadre du FRN. Et salue, la confiance placée en son Secrétaire général, Mamadou Diop Decroix pour exprimer, à la cérémonie d’ouverture du dialogue, les positions du FRN, régulièrement rappelées et le félicite pour le fond et la forme par lesquels, il a exprimé avec loyauté et fidélité ces positions, y compris l’exigence de restituer à Khalifa Sall et,à Karim Wade, la plénitude de leurs droits citoyens.



Sous ce registre, le bureau réaffirme l’engagement d’AJ/PADS autour des batailles pour la sauvegarde des intérêts fondamentaux du pays et du peuple et pour le respect et la protection des libertés publiques.



A cet effet, les camarades de Mamadou Diop Decroix apprécient l’option​ du parti de poursuivre le dialogue dans ses différentes dimensions, en rapport avec les autres membres du front et aussi longtemps que la volonté politique du pouvoir ne sera pas prise à défaut sur les questions en discussion. De l'avis d’Ànd-Jëf/Pads, soit le dialogue éloigne les risques de chaos dans le pays, soit le chaos engendre en tout état de cause, le dialogue. Il s’ensuit qu'anticiper les sombres perspectives, en s’accordant d’ores et déjà, comme par le passé, sur les fondamentaux d’un pays démocratique, reste la seule alternative crédible.



A cet égard, ils invitent au gouvernement, dans les nouvelles conditions où pouvoir et opposition sont en train de discuter, à mettre fin aux pratiques anti-démocratiques. Notamment dans le domaine des manifestations de l’opposition. L’interdiction des manifestations et la répression de manifestants, regrettent-ils, sont des facteurs de risques, pouvant compromettre l’avenir du dialogue. Tandis que le respect de ces libertés sera un indicateur important, de la volonté d'ouvrir une nouvelle page dans les relations entre acteurs politiques.



Le parti engage le camarade SG Mamadou Diop Decroix à poursuivre les efforts pour contribuer à faire de ce dialogue politique qui doit aboutir à l’épanouissement de la démocratie et des libertés individuelles dans notre pays et d’en faire un succès.











