Respect des droits des enfants : L'appel de Dip Doundou Guiss aux parents ! Rédigé par leral.net le Dimanche 15 Décembre 2019 à 19:17 | | 0 commentaire(s)| En partenariat avec l'Union européenne et la Cellule d'appui à la protection de l'enfance ( Cape) le label de production Rep'tyl musique ainsi que plusieurs autres artistes sénégalais sous la houlette du rappeur Dip Doundou Guiss était à la place de la Nation (ex-Obelisque) pour un concert de sensibilisation sur les droits des enfants.





« Nous sommes tous témoins de la situation des enfants au Sénégal et un peu partout dans le monde. C'est une cause noble, donc pourquoi pas s'engager. Les enfants ont le droit de connaitre leurs droits d'être éduqués et mis dans de très bonnes conditions », a déclaré le rappeur Dominique Preira, alias Dip Doundou Giss.



D’après lui, il y a des enfants qui sont protégés, d'autres non. « C’est une bonne initiative avec l’Union européenne mais ce n'est pas nouveau pour nous, car nous avons, pendant longtemps, prôner les questions liées aux enfants en faisant le tour des prisons comme Fort B, villages d'enfants Sos. Et nous sommes constamment en contact avec eux », dit-il.



En outre, le rappeur a invité tous les parents à plus d'implication pour le respect des droits des enfants, à savoir leur éducation, leur épanouissement.









