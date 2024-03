Respect du calendrier républicain : Aar Sunu Election entre en coalition Face à cette situation qui risque de plonger notre pays dans une instabilité sociale indescriptible, Action collective d'organisations citoyennes et socioprofessionnelles, de religieux et de personnalités indépendantes pour le respect du calendrier républicain, est entrée en coalition.

Suite au dialogue national tenu les 26 et 27 février 2024, la plateforme Aar Sunu Élection dit après avoir écouté la déclaration du président de la République durant cette rencontre, constate avec regret que Monsieur Macky Sall persiste dans son refus de respecter le calendrier républicain et la légalité constitutionnelle.



Face à cette situation qui risque de plonger notre pays dans une instabilité sociale indescriptible, la plateforme a décidé d'intensifier la lutte. C'est dans ce sens qu'elle a décidé d'aller vers une jonction avec les autres initiatives telles que le Front des Candidats à l'Élection Présidentielle du 25 février, le Forces Vives du Sénégal (F24) et le Front pour la Défense de la Démocratie, pour renforcer la lutte, afin d'arriver à l'objectif de départ de Aar Sunu Election, qui n'est autre que la restauration de l'ordre constitutionnel.



A cet effet, une délégation de Aar Sunu Élection s'est rendue à une réunion tenue hier après-midi, à la suite de laquelle, il a été décidé la mise en place d'un groupe de contact représentant les différentes entités, pour la mise en œuvre d'une unité d'action efficace et mobilisatrice, formée pour résister ensemble, en fédérant toutes les forces vives de la nation.



Cette unité d'action doit permettre de mener des actions collectives, en synergie, pour éviter la dispersion des forces qui luttent contre le coup d'État en cours. Aar Sunu Election continue de mener la réflexion et d'alimenter la stratégie de lutte, tout en s'alliant aux autres forces qui ont le même objectif qu'elle, pour mener des actions populaires.



