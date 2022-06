Respect scrupuleux des dispositions du Code électoral : L’appel de Macky Sall aux Sénégalais

Présidant mercredi le Conseil des ministres au Palais de la République, le Chef de l’Etat Macky Sall a appelé au respect du Code électoral en perspective des Législatives du 31 juillet prochain. « A l’entame de sa communication, il demande, en perspective des élections législatives du 31 juillet 2022, au Gouvernement, aux acteurs politiques et aux citoyens-électeurs, de veiller au respect scrupuleux des dispositions du Code électoral, en ce qui concerne notamment la précampagne (du 10 juin au 9 juillet 2022) et la campagne électorale (du 10 au 29 juillet 2022) », lit-on dans le document parcouru.



Ainsi, le Président de la République demande, en particulier, au Ministre chargé des élections, d’informer régulièrement le public et les électeurs, sur le processus électoral lié au scrutin du 31 juillet prochain, rapporte leSoleil.sn.