Responsable APR, Djibril Bèye, tempère les ardeurs : «Le Président Macky a choisi Amadou Bâ, mais cela ne veut pas dire que c’était le meilleur choix.» «Le Président Macky Sall a, avec l’ensemble des leaders de Benno bokk yakaar, dégagé des critères sur lesquels il a choisi Amadou Bâ. Nous respectons ce choix et nous demandons à l’ensemble du parti et à l’ensemble de Benno bokk yakaar de soutenir cette candidature. Mais cela ne veut pas dire que cela était le meilleur choix» , a déclaré Djibril Bèye, directeur du Centre national d’appareillage orthopédique et responsable Apr qui était l’invité de Tlv sur la Sen Tv.

Rédigé par leral.net le Mardi 12 Septembre 2023 à 11:12 | | 0 commentaire(s)|

«Moi-même, j’avais dit qu’Amadou Bâ était Premier ministre depuis minimum 8 mois, il n’a jamais rassemblé le peuple de Dakar, montré son leadership. Il ne faut pas oublier que nous avons perdu Dakar de 100 mille voix», a rappelé le responsable de l’Apr qui poursuit :



«Étant Premier ministre, j’aurai appelé l’ensemble des acteurs pour discuter, pour voir comment, même si on ne peut pas reconquérir, réduire le déficit. Si nous parvenons à avoir rien que 40% ou 35% des voix à Dakar, on peut passer au premier tour sans problème», pense savoir Djibril Bèye.



Qui ajoute : «Donc, ça nous paraît extrêmement stratégique. Nous avons constaté l’absence totale d’Amadou Bâ au niveau du leadership, de rassembler les dakarois». Selon le responsable de l’Apr, Amadou Bâ est aux Parcelles assainies, il est Premier ministre, il y a un leadership qu’il devait prôner, appeler tous les acteurs dont Abdoulaye Diouf Sarr et les autres et leur dire qu’il est Pm, qu’il est dans un gouvernement de combat et qu’il aimerait que tous les dakarois se réunissent, qu’il aimerait les accompagner et leur demander de lui proposer des stratégies. Dans le même ordre d’idées,



Djibril Bèye d’ajouter : «Amadou Bâ, en tant que Premier ministre, depuis sa nomination et en tant que leader politique de Dakar avait l’obligation de rassembler le peuple de Dakar, d’échanger avec nous qui sommes les acteurs politiques sur le terrain, pour voir ensemble comment relever les grands défis qui vont venir, dont l’élection présidentielle



. Même s’il ne savait pas s’il serait candidat. Mais il devait le faire exclusivement pour l’intérêt du parti. Il ne l’a pas fait et je considère que ceci est un manquement dans le cadre de son leadership», regrette Djibril Bèye.



Il poursuit : «Aujourd’hui, le président l’a choisi ; nous nous avions dit clairement que l’objectif principal, c’est de conserver le pouvoir. Pour nous, c’est ça l’objectif. En tant que Premier ministre, Amadou Bâ devrait montrer plus d’engagement envers les populations, il ne l’a pas fait. Aujourd’hui la résolution de Benno bokk yakaar a porté son choix sur lui, il n’est jamais tard et la résolution a dit à Amadou Bâ de s’ouvrir, d’aller vers les autres et d’essayer d’incarner un leadership pour que notre coalition puisse remporter les élections dans l’unité et dans la cohésion pour un Sénégal de paix».



Aujourd’hui, rembobine Djibril Bèye, «on n’est plus dans un contexte où il y a un leadership avec le Président Macky Sall qui est là et qui draine des foules. C’est un leadership partagé. On est toujours majoritaire, nous avons perdu Dakar avec un écart extraordinaire.



Une perte due à plusieurs facteurs, car Dakar est cosmopolitique, Dakar c’est toutes les frustrations du Sénégal. L’opposition avait juste comme stratégie la troisième candidature. On n’en parle plus, le Président Macky Sall a posé un acte historique et il a montré à l’opinion nationale, internationale que cette opposition qui reconnaissait que le Président Macky Sall est celui qui a le plus travaillé méritait de faire un troisième mandat.



Malheureusement, l’opposition n’a pas été suivie par le Président Macky Sall qui a posé un acte de courage, historique. Cette tendance à utiliser cela a fondu comme du beurre sous le soleil, et aujourd’hui Benno bokk yakaar qui avait 1 million 500 mille voix dans un contexte extrêmement difficile peut passer au premier tour», a laissé entendre le responsable de l’Apr.

Tribune



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook