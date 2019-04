Resserrement du gouvernement : Amsatou Sow Sidibé apprécie La présidente du mouvement Caar/Lenen apprécie l’annonce du « resserrement organique » du futur gouvernement annoncé par le Président Macky Sall.

Rédigé par leral.net le Samedi 6 Avril 2019

« Cela permettra de restreindre le nombre de portefeuilles ministériels à distribuer », a estimé l’ancien ministre conseiller du Président Sall dans L'Observateur, ajoutant qu’ « il y aura moins d’intermédiaires et la gestion de l’administration pourra être plus centralisée et plus efficiente ». Amsatou Sow Sidibé s’attend tout de même qu’il y aura « les hommes et les femmes qu’il faut à la place qu’il faut ».

