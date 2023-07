Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Ressources minières/ Les ICS et la GCO: Des menaces pour les populations locales et l'environnement de la zone des Niayes Rédigé par leral.net le Jeudi 13 Juillet 2023 à 03:15 | | 0 commentaire(s)| Les Industries Chimiques du Sénégal (ICS) et la Grande Côte Opération sont pointées du doigt pour leurs pratiques polluantes et ses conséquences néfastes sur la santé des populations locales et sur l'exploitation des terres agricoles dans la zone des Niayes au Sénégal. Malgré des bénéfices considérables, ces industries avec leurs intérêts étrangers, accordent peu d'importance aux préoccupations quotidiennes des communautés locales. Elles laissent la région dépourvue d'infrastructures de base telles que, des hôpitaux et des routes de qualité. Les villageois exposés, privés de ressources essentielles se sentent ainsi, abandonnés.

Les Industries Chimiques du Sénégal (ICS) et la Grande Côte Opération exercent leurs activités dans la zone des Niayes depuis des décennies. Elles provoquent une série de problèmes environnementaux et sociaux préoccupants. Les habitants locaux vivent au quotidien les effets néfastes de la pollution de l'air, de la diminution des ressources en eau et de l'exploitation des terres qui constituent leur principale source de revenus. Cette situation engendre un profond malaise au sein des populations locales, abandonnées et laissées à elles-mêmes.



Ainsi, les témoignages des habitants des villages environnants sont accablants. M. Dieng, résidant à Gade, affirme que les industries minières présentes dans la région qui ne cherchent qu'à maximiser leurs profits, ne se soucient guère de leur quotidien des populations. Pendant ce temps, les habitants souffrent de problèmes de santé causés par les produits chimiques et les déchets, provenant des activités d'exploitation. De plus, l'absence d'infrastructures de base telles que, des hôpitaux et des routes de qualité aggrave davantage leur situation.



Par ailleurs, les populations locales dénoncent la mainmise des Indiens sur la gestion des Industries Chimiques du Sénégal (ICS). Selon des sources, la majorité des parts de l'entreprise, estimée à 44 572 000 000 FCFA en 2020, est détenue par Indorama, dont le propriétaire est Sri Prakash Lohia, avec 78%. Le gouvernement sénégalais détient quant à lui 15% des parts. Tandis qu'Indian Farmers Fertilizer Cooperative (Iffco) en possède 6,78% et le gouvernement indien 0,22%. Au total, les Indiens contrôlent ainsi 85% des parts. Il convient également de noter qu'Udai Shanker Awasthi, homme d'affaires, occupe le poste de PDG des Industries Chimiques du Sénégal (ICS), tout en étant PDG et directeur général de Iffco Ltd.



En parallèle, la Grande Côte Opération, dirigée par Guillaume Kurek depuis le 12 août 2021, représente un véritable danger pour les agriculteurs de la zone des Niayes, autrefois connue comme le grenier des légumes. Cette entreprise, spécialisée dans la valorisation des sables minéralisés au Sénégal, affiche un chiffre d'affaires de 140 milliards de francs CFA pour l'exercice 2021. Malgré ces bénéfices considérables, cette filiale du groupe français Eramet, sous la direction de Christel Bories, porte préjudice à l'économie des agriculteurs, dont les terres sont utilisées comme site d'exploitation.



Toutefois, les habitants estiment qu’il est urgent pour les ICS et la GCO de prendre leurs responsabilités, en adoptant des pratiques respectueuses de l'environnement et de la santé des populations. Elles ont appelé à favoriser le dialogue avec les communautés locales pour trouver des solutions mutuellement bénéfiques. Selon eux, seul un engagement réel en faveur de la Responsabilité Sociétale de l'Entreprise permettra de résoudre ces problèmes persistants et de garantir un avenir plus sain et plus durable pour tous.





Accueil Envoyer à un ami Partager