Restaurant La Piazza, nichés à près de 200 m du Palais présidentiel: Ses travailleurs dénoncent des abus

Les travailleurs du restaurant La Piazza, nichés à près de 200 m du Palais présidentiel sans contrat de travail, ni bulletin de salaire, ni cotisation sociale. Certains y travaillent depuis 10 ans au moins et ne peuvent pas jouir de congé de 30 jours.



Le plus grave, s’interroge le dénonciateur, c’est comment le président Macky Sall fait-il pour dormir, alors qu’à 200m de son Palais, en pleine période de coronavirus, plus de 15 travailleurs ont été mis en chômage technique sans salaire.



Et les autres qui travaillent maintenant un jour sur deux ont été informés qu’ils recevraient la moitié de leur salaire. D’après la source, ce ne sont pas les journalistes qu’il faut gazer devant les grilles du palais, ni les manifestants contre la hausse du prix de l’électricité qu’il faut malmener. Mais les patrons, considérés de « voyous ».