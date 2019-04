Restitution des biens culturels africains : la France traîne le pas L’historienne d’art, la Française Bénédicte Savoy a dit son optimisme quant à la restitution des biens culturels africains gardés en Occident. Elle l’a déclaré, dimanche au cours d’un colloque international sur « le patrimoine matériel, immatériel et altérité », rapporte "Kritik".

L’historienne a rappelé que « beaucoup de pays africains, dont le Sénégal ont demandé la restitution de leurs biens culturels ».



Toutefois, a-t-elle dit, si dans des pays comme l’Allemagne, les choses bougent et des objets ont déjà été rapatriés en Namibie, « en France, cela avance moins vite ».

