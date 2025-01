Restitution des terres de Malika dans le PUD, aux autochtones : Satisfaits, les collectifs de la Cité Chérif Abdoulaye Thiaw Laye demande un accompagnement

C’est la nouvelle partagée par le quotidien "Tribune", qui indique que par ailleurs, l’ancien régime avait pris la même décision, sans résultat significatif. C’est dans ce sillage que les membres du regroupement des collectifs demandent la régulation définitive de leur situation, pour pouvoir construire tranquillement. Mais aussi, l’accompagnement de l’État pour que les 3500 familles puissent vivre dans des cités qui répondent à tous les critères de l’Urbanisme.



« Nous rendons grâce à DIEU de nous avoir doté de grandes personnalités très généreuses. Je veux parler de Son Excellence Bassirou Diomaye Faye, son Premier Ministre Ousmane Sonko et de l'ensemble du gouvernement sénégalais. Mais aussi, nous remercions tous les membres de la cité Cherif Abdoulaye Thiaw Laye, qui dans des moments très difficiles et incertains, nous ont soutenus jusqu’à aujourd’hui.



Nous demandons au Président de la République, Bassirou Diomaye Faye de nous soutenir encore davantage, parce que nous avons besoin de construire, nous avons besoin de papiers administratifs qui prouvent que nous avons cette décision qui nous soulage et qui par laquelle, nous sommes réunis pour manifester notre grande joie et nos vifs remerciements », a déclaré Farma Mbengue, membre du regroupement des collectifs de la Cité Chérif Abdoulaye Thiaw Laye de Malika.



Selon toujours le journal et dans la même veine, Matar Yade précise : « La décision vient de l’administration étatique, plus exactement par le ministre de l’urbanisme, pour restituer les terres aux autochtones, c’est-à-dire aux collectifs qui sont à Malika. Normalement, cela doit concerner beaucoup de collectif, mais en ce qui nous concerne, nous sommes Malika, donc qu’ils demandent à l’administration territoriale de nous restituer nos terres et nous voulons que cela soit effectif. Nous voulons un cadre de vie sain répondant aux normes de l’urbanisme, c’est le soutien que nous demandons à l’État ».



Le regroupement des Collectifs de la Cité Chérif Abdoulaye Thiaw Laye de Malika, en a profité pour inviter les autorités à la formalisation par des papiers adéquats, du fait que ladite décision a été déjà prise par l’ancien régime du Président Macky, mais, dit-il, cela n’a pas eu de suivi par l’administration d’antan.