Restitution du legs d’El Hadji Omar Tall : La famille omarienne retrace la vraie histoire du saint homme

Coédité par Thierno Seydou Nourou Tall Et El Hadj Abdoulaye Seck, l'ouvrage ''el hadj Omar tall, le tranchant du sabre'', a été dévoilé samedi dernier au grand public. Cette cérémonie de dédicace a été l'occasion pour el hadj Abdoulaye Seck de retracer les grandes lignes de la vie et l'œuvre d'El hadji Omar, devant les dignitaires de la famille Omarienne, des intellectuels, des amis et proches.

Dire la vérité, rien que la vérité sur l’histoire d’El Hadj Omar Tall, telle est la démarche qui a abouti à la production de l’ouvrage : ‘’El Hadj Omar, le tranchant du sabre’’. « Dans cette affaire, il y a un mensonge en majuscule », a tranché d’emblée El Hadj Abdoulaye Seck avant de remettre une autre couche :



« Le sabre qu’on nous a présenté en grande pompe au palais, cette cérémonie était celle du ridicule parce que cette sabre est fausse. On a embobiné la plus haute personnalité de ce pays. On l’a embarquée dans une bouffonnerie et les Africains doivent refuser cela et ramener la véritable histoire africaine», martèle le co-auteur.



Investi d’une mission de rétablir la vérité sur l’histoire d’El Hadj Omar, Thierno Seydou Nourou Tall et El Hadj Abdoulaye Seck ont présenté une autre version des faits. Décliné en quatre tomes dont le premier est titré « La fourche », le second « Le Semis », puis « Labeurs en secousses » et le quatrième intitulé « Jets et dénouement ».



L’ouvrage est entre le genre dramatique et la chanson de geste. Il présente également le caractère multisectoriel d’El Hadj Omar Taal, savant et érudit, chef de guerre et homme d’Etat dans tous ces aspects. Les pérégrinations de l’homme ont aussi été tracées, d’autant qu’El Hadj Omar voyageait pour diverses raisons, notamment relatives à ses attributs de chef religieux, « acquis à toutes les élévations de l’esprit ».



Les auteurs ajoutent qu’il était par ailleurs au service de son peuple et défendait des valeurs de sa race. L’ouvrage, tout comme les chansons de geste, clame les hauts faits d’El Hadj Omar. Il est en effet qualifié dans ce récit de résistant et conquérant hors pair, combattant à la fois le colonisateur et les chefs autochtones, oppresseurs du peuple noir. « Tel fut le sens de sa vie de garant défenseur des valeurs africains et religieuses ».



C’est donc le lieu de revisiter les personnes qui ont impacté dans les humanités de l’homme. « L’ouvrage nous fait ainsi découvrir l’essentiel des protagonistes de l’histoire de cet homme atypique : ses parents, ses maîtres, sa famille et son peuple », souligne la préface du livre. La production de cet ouvrage est animée essentiellement, selon son co-auteur, par un devoir de relater la vraie version de l’histoire d’El Hadj Omar et du continent par extension.



« C’est un devoir de contribution à l’histoire, à la captation de l’histoire du Sénégal et de l’Afrique. Il faut qu’on mette tout ce qui n’est pas africain, sénégalais dans la poubelle et qu’on essaye de redémarrer pour notre propre identification. Résumant l’ouvrage par le Semis, le labeur, la secousse et la perspective, El Hadj Abdoulaye Seck assume que « le tranchant du sabre » est la version authentique du récit.



« La version Omarienne vient d’une initiative d’El Hadj Seydou Nourou Tall qui a demandé à son fils Thierno Mountaga Tall d’écrire sur l’œuvre d’El Hadj Omar. Ce dernier a commencé son écriture en 1964 et l’a terminé en 2006, soit 42 ans de rédaction, de voyage, de documentation, de combat pour acquérir cette vérité sur l’histoire d’El Hadj Omar. Le plus important dans cette affaire, c’était qu’on dise la vérité sur El Hadj Omar ».

