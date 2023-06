Restriction de la circulation sur certains axes de Ziguinchor : Des craintes d’agissements des rebelles planent… Le gouverneur a publié, mardi, un arrêté «portant restriction temporaire de la circulation» sur certaines routes. L’autorité évoque des «raisons de sécurité» et fixe les horaires de circulation.

«Sur la route N°4 (de Ziguinchor à Oulampane) de 7h à 18h, sur la route N°5 (de Bignona à Selety) de 8h à 16h et sur la route N°205 (de Dioulou à Kafountine) de 8h à 16h», a précisé Guedj Diouf. Info relayée par Bes Bi



A Ziguinchor, depuis le déclenchement des violences ayant suivi la condamnation de Ousmane Sonko, la situation, dans la région, est toujours confuse. Il est fait état d’ailleurs d’infiltration d’individus non encore identifiés qui se livrerait à du grand banditisme.



«Ce sont des zones fréquentées par les rebelles. Et il y avait beaucoup de barricades sur ces routes ces derniers temps», témoigne plusieurs sources de Bes Bi



