Restructuration, assainissement, réhabilitation des axes routiers : A Pikine, Amadou Bâ promet des solutions pérennes Rédigé par leral.net le Mardi 2 Janvier 2024 à 17:47 | | 0 commentaire(s)|

Le Premier ministre, Amadou Bâ, a été, vendredi et samedi derniers, l’hôte du département de Pikine. À la mairie de ville, il a reçu différentes couches socio-économiques et a annoncé diverses actions pour la restructuration de l’espace, l’assainissement et la réhabilitation des axes routiers. Il a promis l’érection d’une banque pour assurer des financements aux femmes […] Le Premier ministre, Amadou Bâ, a été, vendredi et samedi derniers, l’hôte du département de Pikine. À la mairie de ville, il a reçu différentes couches socio-économiques et a annoncé diverses actions pour la restructuration de l’espace, l’assainissement et la réhabilitation des axes routiers. Il a promis l’érection d’une banque pour assurer des financements aux femmes et s’est aussi engagé à reconstruire le marché « Syndicat » et la maison Keur Serigne Touba de Pikine. Le Premier ministre, Amadou Bâ, nourrit de grandes ambitions pour le département de Pikine, qu’il souhaite moderniser davantage, après les efforts faits par le Président Macky Sall. En effet, après la prière qu’il a effectuée, vendredi dernier, à la Grande mosquée, le Premier ministre a reçu des habitants, à qui il a confié sa volonté de réaliser beaucoup d’autres infrastructures routières, éducatives, sanitaires et d’assainissement, destinées à améliorer les conditions d’existence des Pikinois et à tirer le département vers l’émergence. Le Premier ministre a promis aux Pikinois de multiplier les efforts déjà consentis dans le domaine de l’assainissement. Cependant, il considère que les quartiers flottants de Pikine, quant à eux, ont à la fois un problème d’assainissement et d’urbanisation. C’est le cas de « Nietty Mbar » et d’autres endroits du département. Ici, Amadou Ba a fait remarquer que, même en période d’inondations, les ménages en cuisinant utilisent du gaz butane, avec tous les risques que cela engendre. Il ne s’est pas privé d’évoquer les efforts fournis par le Gouvernement pour résoudre le problème des inondations. Parmi ceux-ci, figure la remise en service des forages de Thiaroye qui, selon lui, a permis de rabattre la nappe phréatique et de réduire considérablement l’ampleur des inondations. « Le travail se poursuivra, et dans deux ans, il n’y aura plus d’inondations à Dakar, sauf en cas de pluies exceptionnelles » a-t-il déclaré. Aujourd’hui, Pikine jouxte presque Dakar. D’où, selon le Premier ministre, la nécessité de restructurer ce département de manière à lui donner un nouveau visage. Ce qui suppose un travail de concertation et de communication auprès de la population. Ce à quoi Amadou Ba va s’atteler dans un futur proche. D’ailleurs, il est d’avis que c’est cette proximité qui fait que, grâce au Train express régional (Ter), les Pikinois peuvent rallier le centre-ville en seulement un quart d’heure, ou bien se rendre à Rufisque en quelques minutes. Une performance en matière de transport que le Chef du Gouvernement assimile à un indicateur d’émergence. Construction de nouvelles écoles annoncées Au cours de ses rencontres du samedi, le Premier ministre a rappelé les projets pour le secteur éducatif. Ainsi, il a annoncé la construction de nouvelles écoles, afin d’anticiper sur la demande en scolarité croissante liée à l’augmentation de la population juvénile. « La couche juvénile est de loin la plus nombreuse au Sénégal. Et, depuis toujours, on ne parle que de l’école 10, de celle de Canada, etc. Il est temps de construire d’autres établissements scolaires pour disposer d’assez d’établissements scolaires pouvant satisfaire la demande à Pikine », a-t-il indiqué. Dans ce même registre, Amadou Ba a précisé que l’école coranique ne sera pas en reste. Une occasion pour lui de mentionner que la modernisation des « daara » va se poursuivre. Il a déclaré que l’enveloppe de 6 milliards de FCfa affectée à l’enseignement coranique va passer à 10 milliards de FCfa. Le nombre d’enseignants arabophones recrutés va également augmenter, a-t-il ajouté. D’ailleurs, il a évoqué le cas du « daara » de Coki qui, à son avis, est un exemple à étudier pour voir comment le dupliquer. Car, a-t-il précisé, c’est un établissement coranique où l’enfant allie l’enseignement religieux à un métier qui lui permettra plus tard de ne compter que sur le domaine religieux, pour gagner sa vie. Le Premier ministre a informé de la décision prise par le Gouvernement de mettre en œuvre un nouveau projet qui tiendra compte du niveau d’études et de formation des jeunes. Ce programme, a-t-il indiqué, va former les jeunes sur les nouvelles technologies de sorte qu’ils puissent se mettre au diapason de l’évolution technologique, dans le cadre de l’exercice des métiers, où ils sont formés. Il a même évoqué le cas des jeunes carreleurs, mécaniciens ou tôliers obligés de s’adapter aux nouvelles technologies pour maximiser leurs chances d’être employés dans les futures entreprises qui seront créées par des investisseurs qui ont déjà signalé leur volonté de s’installer dans notre pays. Sur le plan sanitaire, le Chef du Gouvernement a annoncé la construction d’un nouveau centre de santé, afin de renforcer la carte sanitaire de Pikine, et ainsi rendre meilleure la prise en charge sanitaire des habitants. Il a évoqué les nouveaux hôpitaux que l’État a construits à l’intérieur du pays en les équipant avec du matériel de dernière génération. À l’exemple de celui de Kaffrine. « Nous comptons doubler ce que nous avons fait durant ces dernières années », a promis Amadou Ba. Abdou DIOP Réhabilitation des axes routiers La réhabilitation de la voirie est aussi dans les tablettes du Premier ministre. À ce sujet, il a affirmé que la route des Niayes sera élargie en précisant qu’elle ira jusqu’aux Parcelles Assainies et même à Liberté 6. Dans le même ordre, il a expliqué que les axes routiers suivants : Icotaf, Tally Boumack et Tally Bou Bess seront réhabilités. Dans le cadre de ces travaux, un programme à haute intensité de main-d’œuvre sera déroulé. « Ce qui fera qu’on va même améliorer le confort des habitants en ayant des routes qui ne nécessitent pas beaucoup de goudrons, mais qui permettront de rendre meilleur le confort des automobilistes et des piétons », a-t-il soutenu. A. DIOP Extension du cimetière de Pikine Le Premier ministre a apporté une bonne nouvelle aux Pikinois. Il s’agit des quatre hectares déjà disponibles pour l’extension du cimetière de Pikine. Une chose à laquelle les Pikinois tiennent beaucoup. « Quatre mois avant, le Chef de l’État avait ordonné l’extension du cimetière de Pikine. Aujourd’hui, je vous annonce qu’il sera aussi électrifié de sorte à améliorer la sécurité. Le site est disponible », a-t-il annoncé. A. DIOP Reconstruction du marché « Syndicat » Le marché « Syndicat » de Pikine sera reconstruit. La première pierre a été posée. Il y a eu des problèmes. C’est ce que le Premier ministre a affirmé. Cependant, il a précisé qu’il est en train de prendre en charge ces écueils en relation avec le Ministre du Commerce. En guise de rappel, Amadou Ba a souligné qu’en cinq ans le Président Macky Sall a fait des réalisations que tout le monde a vues. « Donc, si je vous promets qu’il est possible d’implanter des usines pour employer les jeunes ainsi que des écoles, vous devez pouvoir me croire », a-t-il avancé. Il a enfin appelé tout le monde à travailler à la consolidation de la paix. A. DIOP



Source : Source : https://lesoleil.sn/restructuration-assainissement...

Accueil Envoyer à un ami Partager