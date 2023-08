Restructuration du Parti démocratique sénégalais : Le processus contesté par la base Rédigé par leral.net le Mercredi 30 Août 2023 à 01:46 | | 0 commentaire(s)|

Le processus de renouvellement des instances fédérales et l'installation des organismes internes du Parti démocratique sénégalais (Pds) devant aboutir à la tenue de son prochain congrès pour la désignation du porte-étendard du parti à la présidentielle de 2024, est vivement contesté par certains responsables et militants de base. Après les opérations « réussies » de placement et de renouvellement de ses structures, le Secrétaire général national (Sgn) du Parti démocratique sénégalais (Pds) avait instruit la Commission nationale, désignée à cet effet, de mettre en place les 59 nouvelles instances fédérales urbaines et rurales dans les 46 départements du Sénégal ainsi que l'installation des organismes internes du Pds pour asseoir plus de proximité et un meilleur maillage du territoire national. Toutefois, le calendrier, arrêté au 3 septembre 2023 pour leur mise en place effective, ultime étape devant mener à la tenue de son prochain congrès pour la désignation du candidat du parti au scrutin présidentiel du 25 février 2024, connait des perturbations avec un début d'exécution difficile. Pour cause ? Les premiers choix de Saliou Dieng, président de la Commission nationale de vente et renouvellement des structures (Cnvrs), mise en place à cet effet, ont induit une rébellion dans les rangs du Pds. Les contestataires ont jugé antidémocratiques, irrégulières et non transparentes les opérations. Selon cette base, incarnée par les responsables et militants qui se revendiquent de la première heure, les membres de la commission dédiée, de concert avec les superviseurs et commissaires politiques, ont fait fi des statuts et du règlement intérieur du parti en instrumentalisant à des fins partisanes les instructions du secrétaire général national pour placer leurs hommes au niveau des nouvelles fédérations urbaines et supplémentaires créées. À Mbour, les responsables réunis chez le secrétaire général de la Section communale, Bara Niang, ont déchiré la lettre circulaire « anti-démocratique » de la direction du parti qui réorganise la carte régionale du parti. Selon eux, cette circulaire du Pds érigeant la section communale du Pds de Mbour en Fédération urbaine et une forfaiture et ne correspond ni à l'esprit ni à la lettre d'une véritable Fédération urbaine, telle que souhaitée par la section. Même son de cloche à la section communale du Pds de Yeumbeul où les libéraux sont également à couteaux tirés. Il en est de même à Ziguinchor où les responsables locaux sont vent debout contre les membres de la commission. Ils ont sollicité une intervention de Me Abdoulaye Wade pour qu'il revoie l'élection du renouvellement de la section communale de Ziguinchor qui a « violé les chartes du parti ». Une grogne qui risque de s'intensifier dans les rangs du Pds à cinq mois du scrutin présidentiel de février 2024. Mamadou Lamine DIÈYE



Source : https://lesoleil.sn/restructuration-du-parti-democ...

