Résultat à mi-parcours : CIH Bank annonce une progression de 41% de son produit net bancaire au premier semestre 2023.

Rédigé par leral.net le Mardi 12 Septembre 2023 à 14:50 | | 0 commentaire(s)|

Ce PNB est en effet passé de 1363,7 millions de dirhams à fin juin 2022 à 1920,8 MDH un an plus tard. << Cette évolution résulte de la croissance de la marge d’intérêt, des commissions et de l’activité de marché>>, explique la direction de CIH Bank.



Toutefois, le PNB consolidé connait une évolution moins important, se situant à 36,6% avec une réalisation de 2 218,9 MDH contre 1 624,3 MDH au premier semestre 2022.



Pour ce qui est des indicateurs bilanciels, la banque affiche un total bilan de 104,4 MDH à fin juin 2023, en progression de 5,3 % par rapport à fin décembre 2022. Les dépôts clientèle sont de 62,6 MDH. Les crédits clientèle ressortent à 70 MDH au terme du 1er semestre 2023.



Sur une base consolidée, le total bilan s’établit à 124,2 MDH au terme du 1er semestre 2023, en amélioration de 6,0% par rapport à fin décembre 2022. Les dépôts clientèle s’établissent à 69,7 MDH à fin Juin 2023, en progression de 1,1% par rapport à fin 2022. Les crédits clientèle sont de 87,7 MDH en juin 2023, en hausse de 5,1% par rapport à fin 2022.



Oumar Nourou









Source : Le produit net bancaire (PNB) social de Crédit Immobilier et Hôtelier (CIH Bank) qui opère au Maroc, a connu une hausse de 41% au terme du premier semestre 2023 par rapport au premier semestre 2022, selon les indicateurs trimestriels au 30 juin 2023 établis par la direction de cet établissement bancaire.Source : https://www.lejecos.com/Resultat-a-mi-parcours-CIH...

La rédaction Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook