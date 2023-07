Résultats Bac 2023 : Percée des scientifiques et des arabisants, mais plus de 70 000 candidats ont échoué cette année Les résultats officiels du bac sont connus. Au premier tour de cet examen pour décrocher le premier diplôme universitaire, 34 261 candidats étaient admis d’office soit un taux de réussite de 22,85 %. A l’issue du second tour, 43 023 candidats, ont complété le nombre de points qui leur manquait, soit 33,78% d’admis. Toutefois, ces bonnes, voire excellentes, mentions, ne doivent pas être l’arbre qui cache la forêt des échecs.

Rédigé par leral.net le Vendredi 21 Juillet 2023 à 10:19 | | 0 commentaire(s)|

Le taux national de réussite pour cette année est donc de 51,54%, ce qui équivaut à 77 284 ayant obtenu le baccalauréat cette année et autorisés à accéder à l’enseignement supérieur contre 51,99 % en 2022. Soit une infime baisse de 0,45 % comparativement à l’année dernière. Mieux, il y a eu 7846 mentions dont 144 “Très” Bien et 1366 “Bien”, selon les estimations du directeur de l’office du Bac, M. Sossé Ndiaye.



Toutefois, ces bonnes, voire excellentes, mentions, ne doivent pas être l’arbre qui cache la forêt des échecs. Car le taux national de réussite au baccalauréat évolue depuis quelques années en dents de scie. Lequel pourcentage, au cours de ces deux dernières années, s’est figé à la mention “passable”.



Le Sénégal a obtenu 11 sur 20 de moyenne à l’examen, pour ne pas dire 51, 54% de taux de réussite au baccalauréat général 2023. Notre pays évolue donc depuis deux ou trois annéessur la ligne de crête de 50 % de réussite au bac. Il peut sans doute faire beaucoup mieux ! Car, force est de l’admettre, 72 656 élèves recalés sur 149 940 candidats, c’est plus qu’énorme. Une véritable hécatombe !



Les séries scientifiques apportent l’embellie !



Le tableau récapitulatif de répartition des candidats montre une forte disparité des inscrits par série. Les séries les moins fréquentées sont les S1A, S3, S4, S5, F6, T1, T2, L1a qui ne totalisent que 234 candidats inscrits et 191 admis. A côté de ces séries peu fréquentées, on note un certain nombre de séries très prisées notamment la S2 (23 774), la L’1 (44 388) et la L2 (76 673), ces deux dernières renfermant les plus gros bataillons.



Cette année, les meilleurs résultats ont été réalisés en S1, S3, STEG, F6, T2, L1a, L1b. L’embellie apparente de cette année provient pour une large par des séries scientifiques qui ont des effectifs réduits, et qui regroupent en général les meilleurs élèves du système éducatif.



Les plus faibles taux ont été réalisés au niveau de la série L’1. En somme, les résultats sont plus favorables aux scientifiques qu’aux littéraires. Pourvu que ça dure, pourrait-on être tenté de dire, et que cette tendance se conforte dans la durée…



Même les élèves en langue arabe ont été beaucoup plus performants que ceux de la série L’1. En tout cas, bien que ses effectifs soient modestes, la série S1 a eu plus de 95 % de réussite. Elle est suivie de la S3 (90 %) et la S2 % avec plus de 70 %. La STEG obtient 75% de réussite, la F6 (100%). Les candidats des séries techniques, non plus, n’ont pas démérité pour avoir obtenu un taux de réussite 70%. Les séries L1a et L1b, elles, se sont bien distinguées avec leur 100%, et les séries de langue arabe qui ont réussi à envoyer environ 60% de leurs élèves à l’université à travers cette compétition annuelle.



Pour l’enseignement technique, par exemple, et particulièrement la T2, 148 candidats ont réussi avec un taux de 82, 68%. Là où les littéraires de la Série L’1 n’ont pas pu franchir la moyenne. En effet, seuls 18 181 candidats ont décroché le bas sur les 42 468 soit un faible taux de 42,81%. Leurs camarades littéraires des series L1a et L1b ont, eux, obtenu 100% de réussite! Si les gros effectifs sont dans les séries littéraires notamment la L2 qui, à elle seule, a vu 74 319 candidats se présenter, les performances, elles, sont bien scientifiques. Encore une fois, souhaitons que l’embellie ne soit pas passagère

Le Témoin



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook