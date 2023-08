Résultats à mi-parcours : Bond de 332 millions FCfa du résultat net de la Société ivoirienne de câbles, au premier trimestre 2023

Ce résultat net est en effet passé de 255,7millions de FCFA au 31 mars 2022 à 587,6 millions de FCFA au 31 mars 2023. Ce bond est expliqué par la direction de la Sicable par la baisse des stocks liées aux fluctuations des cours des matières premières au premier trimestre 2023.



De son côté, le chiffre d’affaires de la société enregistré un léger repli de 0,2%, à 4,540 milliards de FCFA contre 4,549 milliards de FCFA au premier trimestre 2022.



Par contre, au niveau du résultat d’exploitation, on note une forte hausse de 115% à 787 millions de FCFA contre 365,3 millions de FCFA au 31 mars 2022.



Les dirigeants de la Sicable n’ont pas indiqué les perspectives qui pourraient se dessiner pour la société notamment pour les trimestres à venir.



En tout état de cause, les bons résultats trimestriels de la Sicable sont de nature à booster ce titre à la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières où il est coté. A la clôture de la séance de cotation du 2 août 2023, le cours de l’action Sicable Côte d’Ivoire se situait à 1235 FCFA contre 1 150 FCFA la veille, soit une augmentation de 85 FCFA en valeur absolue et 5,56% en valeur relative.



Oumar Nourou

